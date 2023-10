La Subdelegación de Defensa de Cádiz celebra su 29 aniversario y entrega de sus galardones

La Subdelegación de Defensa en Cádiz ha celebrado su día con el tradicional acto de entrega de galardones y reconocimientos en la Residencia La Cortadura. En su 29 aniversario, la institución ha entregado su premio Subdelegación de Defensa 2023 a la Hermandad de la Vera-Cruz de Setenil, "por su decidido esfuerzo y apoyo a la Cultura de defensa y por haber conseguido acercar las Fuerzas Armadas, el calor y el cariño de los vecinos de Setenil".

Desde la Subdelegación. con el coronel de Infantería de Marina Ángel Javier Umbría Espino al frente, reconocen así sus "esfuerzos" con la organización de exposiciones itinerantes y conferencias, además de en la jura de bandera civil organizada hace un año que acercó "el calor y el cariño" de los vecinos de Setenil a las Fuerzas Armadas, un premio que ha recogido el hermano mayor y una representación de la Hermandad y del Ayuntamiento de Setenil.

No ha sido el único reconocimiento del día en una emotiva celebración que estuvo amenizada con las interpretaciones de la Unidad de Música del Tercio Sur y presidida por delegado de Defensa en Andalucía, coronel Ignacio Rosales de Salamanca Rodríguez. Así se impusieron condecoraciones a personal de subdelegación, diplomas para los reservistas voluntarios, el premio 'Piedra Ostionera' y la entrega del primer premio del concurso, a nivel provincial, del Concurso Literario Carta a un Militar Español. El ganador de este año, Javier Sánchez de Toca, alumno de El Centro Inglés de El Puerto, hizo lectura de la misma. "Te aseguro que lo hemos sentido tal y como lo has leído. Parece que vinieras de servir a España. Me he sentido identificado, tu carta nos ha llegado al corazón", manifestó el subdelegado durante su alocución, que cerró el acto.

La Subdelegación de Defensa acaba de cumplir 29 años. Por Real Decreto 2206 de 1.993, se crean las Delegaciones de Defensa, a nivel provincial, en todo el territorio nacional y por Orden Ministerial número 94 de 1994, en concordancia con el real Decreto anterior, se establece que la Delegación de Defensa en Cádiz entrará en funcionamiento el 24 de octubre de 1994, siendo ésta de categoría especial.

Las funciones de la Subdelegación de Defensa

La Subdelegación de Defensa en Cádiz lleva a cabo cometidos relacionados con materias tan diversas como la representación institucional, la difusión de la Cultura de Defensa, todos los aspectos relacionados con los procesos de reclutamiento, administración del personal militar retirado o en situación de reserva sin destino, encomienda de gestión del personal en activo y sin destino del Ejército de Tierra y Ejército del Aire, aplicación de políticas de apoyo a la movilidad geográfica y otras relacionadas con la protección social del personal militar, prevención de riesgos laborales, gestión del muy numeroso patrimonio del Ministerio de Defensa en la provincia, inspección de calidad y seguridad industrial, y asistencia a cargos y autoridades del Ministerio de Defensa cuando visitan la provincia.

La más conocida en sin duda todo el proceso de reclutamiento, en una provincia como Cádiz que suele estar a la cabeza de aspirantes a tropa y marinería