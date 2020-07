Solo 38 pateras han llegado a Cádiz en 2020

Pero la nueva normalidad ha traído cambios de tendencia incluso en esa llamada inmigración ilegal. Un dato significativo para que se sitúen: desde el 9 de marzo hasta el 31 de mayo no entró ninguna patera por las costas de Cádiz.

Antes de sospechar que una pandemia cambiaría nuestra forma de vivir, la inmigración era uno de los graves problemas de España. La frontera sur de Europa se veía asaltada cada año por miles de personas que huían de virus más mortales que el SARS-CoV-2: la guerra, el hambre, la muerte. Los jinetes del apocalipsis cabalgando eternamente. Los tiempos han querido que esa cuarta cabalgadura no lleve el rostro de la peste sino de un virus venido de oriente y que ha contagiado a millones de personas.

La tragedia de Los Caños, siempre en el recuerdo

La tragedia ocurrida en noviembre de 2018 en la playa de los Caños de Meca siempre permanecerá en la memoria. No ha sido la única, por desgracia. Años atrás también se vieron escenas dantescas con una playa roteña plagada de cadáveres de jóvenes. Son historias muy tristes, vidas rotas por alcanzar el sueño de una vida mejor. La APDHA ha denunciado no sólo las dificultades de estas personas para hallar un camino hacia Europa sino la fuerte represión policial que están utilizado en Marruecos para desplazarlos hacia el Sur. Consideran que esto está siendo clave en el descenso de pateras, incluso más que el Covid-19. No obstante, ayer llegó una patera con 21 personas a la zona de El Palmar. La Policía Local los atendió y les dio mascarillas para protegerse de posibles contagios. Además se les iba a realizar unas pruebas para descartar que estén enfermos.