Ruiz Boix: "La militancia del PSOE ha pedido cambio y renovación"

La 'nueva mayoría' ya se ha asentado en el PSOE de Cádiz y viene además para quedarse. Esta es una de las ideas que trasladó ayer el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, tras el triunfo en las votaciones internas del domingo de la candidatura que encabezaba y que fue la que acuñó ese lema de la ‘nueva mayoría’.

Ayer, cuando ya habían pasado unas horas de su triunfo en las urnas, el también vicesecretario general del partido resumió el resultado con dos frases contundentes: "La militancia ha pedido cambio y renovación en el partido” y “los militantes han dicho por mayoría que no querían que fuese Irene García quien representara al PSOE de Cádiz en el próximo congreso federal".

El resultado del domingo, en el que la candidatura alternativa liderada por Ruiz Boix ganó a la de la secretaria general del partido por casi 300 votos y ocho puntos porcentuales de diferencia en el proceso para la elección de delegados de cara al próximo congreso federal, ha abierto un panorama de incertidumbre en el futuro más inmediato de esta formación política y habrá que esperar aún dos meses y medio para que todo quede resuelto en el congreso provincial que los socialistas gaditanos deben celebrar en el próximo mes de diciembre.

Todo apunta a que ese cónclave prenavideño supondrá el segundo y definitivo pulso entre Ruiz Boix e Irene García por controlar el partido pero queda por aclarar aún si esa ‘nueva mayoría’ mantendrá al alcalde de San Roque como cabeza de lista y si la también presidenta de la Diputación presenta su candidatura para seguir controlando el partido. Ambas opciones se dan a priori por hechas, pero falta aún que sean ratificadas.

Y ambas confirmaciones parece que aún tardarán porque tanto Juan Carlos Ruiz Boix como Irene García insistieron ayer en que no es este el momento para hablar del congreso provincial del PSOE de Cádiz porque las prioridades son los dos congresos anteriores –el federal de octubre y el regional de noviembre– donde ambas facciones insisten en que darán un respaldo fuerte y sin fisuras a Pedro Sánchez y a Juan Espadas, respectivamente.

Sobre la situación actual del PSOE gaditano, el regidor sanroqueño fue claro al asegurar que la militancia "ha sido clara y ha alzado la voz para pedir un cambio y una renovación en el partido". Y tras dejar claro que en el PSOE de Cádiz "desde este domingo manda una nueva mayoría", lanzó un mensaje claro a la aún secretaria provincial del partido: "Si eran sinceras las llamadas a la unidad en el partido que expresaba Irene García durante esta campaña, espero y deseo por su parte un ejercicio de responsabilidad, reconociendo la nueva mayoría de la provincia y actuando con generosidad para que todos nos podamos sumar al nuevo proyecto mayoritario". "Son las minorías las que tienen que intentar acercarse a la mayoría, e Irene García representa ahora a la minoría del PSOE de Cádiz", recalcó Ruiz Boix en referencia a quien ha sido y sigue siendo aún su jefa en la dirección provincial del PSOE y en la Diputación de Cádiz.

Tras su derrota interna, la primera que sufre en los más de nueve años que lleva al frente del partido, Irene García no quiso realizar el domingo valoración alguna, al menos en público, de ese varapalo. Pero sí lo hizo ayer, aunque sin mojarse en exceso.

La dirigente sanluqueña no quiso desvelar cuál va a ser su futuro político más inmediato tras la derrota que sufrió este domingo. En declaraciones a los periodistas realizadas en Chiclana antes del acto institucional del Día del Turismo organizado por la Diputación, no quiso confirmar si se presentará a la reelección en el congreso provincial previsto para el mes de diciembre, aunque fuentes cercanas a su entorno dan por hecho que no se retirará de esa carrera. "Yo tengo muy claro lo que voy a hacer, pero no lo voy a desvelar ahora porque ese congreso ni siquiera ha sido convocado y porque hablar de eso no toca ahora", se limitó a afirmar en referencia a este asunto.

La también presidenta de la Diputación insistió en la idea de que lo que se votó el domingo fue la elección de delegados al congreso federal "y ahora tenemos que estar en eso, en trabajar para que salga un buen congreso y en reforzar a Pedro Sánchez en unos momentos fundamentales en los que está en juego la recuperación económica del país. Y luego tocará hacer lo mismo con Juan Espadas, para preparar la recuperación del Gobierno andaluz. Otras lecturas que se hagan diferentes a estos dos objetivos me parecen predeterminadas y anticipadas", dijo quien es la secretaria general del PSOE de Cádiz desde julio de 2012.

En sus declaraciones de ayer ante los periodistas, en las que estuvo acompañada por el alcalde de Chiclana, José María Román, Irene García no valoró su derrota, la primera que sufre en estos nueve años. Sí elogió sin embargo la alta participación registrada, que llegó al 75% del censo de socialistas con derecho al voto, un dato que, recalcó, "demuestra la buena salud democrática que tiene este partido".

Preguntada por la clara división existente en el PSOE de Cádiz, Irene García dijo que en este partido "siempre ha habido sensibilidades distintas, incluso en las primarias andaluzas del pasado mes de junio, cuando la mayoría del partido apoyó a Juan Espadas y otra parte prefirió ponerse en contra". "Pero mi responsabilidad como secretaria general siempre ha sido trabajar por la unidad de este partido y eso es lo que voy a seguir haciendo", apostilló.

Sobre el congreso provincial de diciembre, dijo que, como aún no había sido convocado, le parecía una falta de respeto hablar sobre una hipotética candidatura suya para aspirar a su tercer mandato como secretaria general. No obstante, se posicionó a favor de que en el futuro el PSOE de Cádiz "mantenga una línea continuista con las aportaciones de quienes crean que pueden sumar". Y advirtió que, bajo su punto de vista, sería "una gran irresponsabilidad" que desde el propio partido se pusiera en juego "el proyecto ganador que es hoy el PSOE de Cádiz, que no ha perdido ningunas elecciones en la provincia desde que yo soy la secretaria general, o las políticas de futuro que se han venido desarrollando estos años en la Diputación siempre desde un punto de vista progresista".

Por su parte, el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, no quiso profundizar tampoco en las consecuencias de las votaciones del domingo en Cádiz “porque lo que se ha hecho es elegir a los delegados para el congreso federal”, dijo. Eso sí, Espadas aplaudió "el ejemplo de altura política y de decisión autónoma de la militancia del partido en Cádiz", que ha sido, recordó, la única provincia andaluza en la que se presentaron dos listas de delegados para el congreso federal.

"Lo que se ha producido este domingo en Cádiz es un nuevo ejemplo de cómo los socialistas nos creemos nuestra propia democracia interna y aplicamos los estatutos", resumió Espadas.