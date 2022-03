Robert de Niro 'muere' con los vinos de Jerez

Viña AB Estrella de los Mares, uno de los vinos de Jerez más especiales, y Noé, un exclusivo Pedro Ximénez Muy Viejo, han maridado parte del Menú Impagable que Madrid Fusión Alimentos de España ha propuesto a Robert de Niro. Mauro Colagreco, Joan Roca, Quique Dacosta, José Andrés y Martín Berasategui son los chefs que han diseñado esta experiencia culinaria que la estrella del cine ha disfrutado en la suite real del Hotel Mandarín Oriental Ritz.

En esta propuesta espectacular, los entrantes del chef Quique Dacosta, salazones en atmósfera salina y rodaja de tomate seco, han sido maridados por Viña AB Estrella de los Mares, un vino de Jerez de ida y vuelta que ha dado la vuelta al mundo a bordo del 93º crucero de instrucción del Juan Sebastián de Elcano.

Por su parte, la Solera Exclusiva Noé ha acompañado los postres de este desafío culinario. La singularidad de este Pedro Ximénez Muy Viejo V.O.R.S ha armonizado las exquisitas propuestas de los chefs Mauro Colagreco, Naranjo en flor, y Joan Roca, Postre Láctico, dulce de leche, helado de leche de oveja, espuma de cuajada de oveja, yogur de oveja y nube.

Vino de Jerez de ida y vuelta embarcado en el Buque Escuela Juan Sebastián de Elcano con el que González Byass ha recuperado la tradición de enviar vinos en "viaje redondo”. Amontillado escaso (solo 510 botellas) procedente de una sola bota de Viña AB de la bodega “La Constancia”, la número 74. Tras dar la vuelta al mundo a bordo de Elcano, el resultado es un vino con un color ámbar intenso, redondo y complejo, con una notable influencia de su larga crianza biológica, así como con un componente salino muy acentuado debido al aporte de la brisa marina.

Noé Pedro Ximénez Muy Viejo V.O.R.S

De elaboración muy limitada, esta Solera Exclusiva de González Byass envejece una media de 30 años en botas de roble americano siguiendo el sistema tradicional de criaderas y solera. La constancia, la paciencia y la selección son tres de los pilares que otorgan la singularidad a este Pedro Ximénez Muy Viejo V.O.R.S de color ébano intenso, con aromas a higos, café y especias y un sabor muy dulce y sedoso.

González Byass es una bodega familiar fundada en Jerez en el año 1835 y dedicada a la elaboración de vinos y bebidas espirituosas. Fino Tío Pepe, joyas enológicas como Noé o Apóstoles y el Brandy Solera Gran Reserva Lepanto, consagran esta firma como una de las principales bodegas del mundo. La tradición, la investigación, la sostenibilidad, la búsqueda de la máxima calidad y el enoturismo son los pilares en los que González Byass ha centrado un trabajo avalado por casi dos siglos de experiencia.

A lo largo de las últimas décadas, González Byass ha pasado a ser una Familia de Vino, incorporando bodegas de zonas emblemáticas que representan fielmente la diversidad enológica de España. Entre ellas se encuentran Bodegas Beronia -D.O.Ca. Rioja-, Viñas del Vero -D.O. Somontano-, Cavas Vilarnau -D.O. Cava-, Finca Constancia -V.T. Castilla-, Finca Moncloa -V.T. Cádiz-, Beronia Verdejo -D.O. Rueda-, Pazos de Lusco -D.O. Rías Baixas- y Dominio Fournier -D.O. Ribera del Duero. En 2016, la compañía da el salto al Nuevo Mundo con la incorporación de la bodega familiar chilena Viñedos Veramonte y, en 2017, culminó la adquisición de Casa Pedro Domecq (brandies y vinos) cuya principal actividad está en México.

González Byass completa su gama de productos con el Vermouth La Copa, el anís Chinchón de la Alcoholera, los licores de fruta Granpecher y Granpomier y los destilados de alta gama entre los que se encuentran Nomad Outland Whisky, vodka Druide y las ginebras The London Nº1 y Mom. También distribuye, de forma exclusiva en el mercado nacional, el champagne Deutz; los exclusivos Single Malt Whisky The Dalmore y Jura, de Whyte & Mackay, y los rones añejos Botran.

Esta compañía familiar está comprometida con un desarrollo basado en el justo equilibrio entre los factores medioambientales, sociales y económicos. Una filosofía que se materializa en “5+5 Cuidando el Planeta”, la realidad sostenible de González Byass, y se reafirma con su adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas. En este sentido, González Byass se compromete a priorizar, inicialmente, los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) del Pacto: educación de calidad, trabajo y crecimiento económico, acción por el clima y vida en la tierra.