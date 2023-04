Recogida de firmas para pedir mejores infraestructuras para el agua en Vejer

El Ayuntamiento de Vejer, a través de su concejal de Urbanismo José Ortiz, está promoviendo una recogida de firmas de apoyo al escrito que se va a enviar al Consorcio de Aguas de Zona Gaditana tras la importante avería que ha dejado sin suministro de agua al municipio y a parte de Conil.

"Nuestra paciencia se agotó", inician, para proceder recordando cómo en el mes de diciembre Vejer y otros pueblos se quedaron sin agua por una importante avería en la tubería general que suministra el agua a la zona. "Estuvimos varios días sin agua viviendo momentos complicados".

Ese mismo mes, continúa la carta, "en una reunión del Consorcio en Jerez dijimos, alto y claro, que esta situación no se puede permitir y que eran urgentes obras de emergencia. Así también lo manifestaron otros Ayuntamientos". Pero desde diciembre y hasta ahora, en el mes de abril, no se ha aprobado la modificación presupuestaria para poder realizar esta obra que comenzaría a lo largo de este año. Es decir, "no lo han tomado como prioridad, y en este punto me gustaría recalcar que el Presidente Jorge Rodríguez, con el que estamos en contacto, hace lo que puede, pero son los miembros del Consorcio los que deben impulsar estas mejoras con su voto mayoritario".

La única administración competente para construir depósitos de agua en los pueblos cuya gestión está cedida es el propio Consorcio, recoge el comunicado, como así quedó regulado en el convenio que se firmó por el anterior gobierno de Vejer. "Construir un nuevo depósito solo es competencia del Consorcio, como así lo está construyendo en Paterna donde se vivieron momentos complicados con continuos cortes durante años".

Afirman que en el 2015 se proyectó el nuevo depósito de agua en Vejer con mayor capacidad "y nunca fue construido por el Consorcio de Aguas de Zona Gaditana porque decían que en nuestro pueblo estaba más que garantizado el suministro".

En la madrugada de este lunes al martes se va vuelto a producir una nueva avería, esta vez en Chiclana cerca de Polanco "y lo que parecía una simple avería ahora es de más envergadura y nos acaban de comunicar que una vez detectada en su totalidad la avería tardarían 36 horas más en arreglarla".

Conil ya no tiene agua "y a primera hora de esta tarde nos hemos quedado sin agua en Vejer tras estar suministrándose el agua que teníamos almacenadas en los depósitos de El Santo a los que no le llega agua desde las dos de la madrugada".

"Como sabíamos que la historia se podía repetir, en estos meses hemos realizado unas obras para hacer un bypass que nos suministre agua puntualmente desde Santa Lucía a los depósitos de El Santo de Vejer", reza la carta.

La idea es poder coger agua de allí, "pero hay que tener en cuenta que estos pozos ya no tiene el agua de antes, y que estamos viviendo además tiempos de sequía".

Con todo, dicen "enviaremos un escrito al Consorcio de Aguas de Zona Gaditana, acompañados de la firma de nuestros vecinos y vecinas, para exigirles soluciones ¡Ya¡"