Ramiro Ibáñez, premio Personalidad del Vino 2021 por su experiencia en la manzanilla de Sanlúcar

El jurado de International Wine Challenge Merchant Awards Spain 2021 entregó esta semana los galardones de la 6ª edición en una cena de gala en el Palacio Neptuno en Madrid ante cerca de 300 invitados vinculados al mundo del vino y la gastronomía. Entre ellos, los principales protagonistas del mundo del vino a nivel nacional e internacional, Masters of Wine, los mejores sumilleres de España y prensa especializada, así como directivos de las principales bodegas y grupos españoles.

El premio Personalidad del Año 2021 ha recaído en Ramiro Ibáñez, viticultor experto en el terruño de Sanlúcar. Para el jurado, “el arte se escupe y se vomita. Surge de lo más hondo del interior de cada creador. El viñador, como el artista, debe interpretar su época como hicieron los de las cuevas de Chauvet o Altamira, los pintores del Renacimiento o los del arte abstracto cada uno desde su sensibilidad creando un canon que se convierte en referencia. Ramiro Ibáñez, ha creado el canon del terruño de Sanlúcar”. “Ramiro es un mayeto ilustrado que hace mejor todo lo que le rodea. Pone la región por encima de sí mismo apoyando cada proyecto que surge. Ha ayudado a mayetos para que comiencen a volar por sí solos, a bodegas a encontrar un camino sostenible en el tiempo y respetuoso con la historia mirando al futuro. Cuando hace un vino es una declaración de amor a su región, una recuperación de lo más profundo siempre a medio camino entre la base tecnológica de la Ilustración y su interpretación dentro del Romanticismo. No cree en la diversidad sino en la identidad entendida desde su propio universo”.

Además, como Mejor Vino Generoso /Fortificado IWC 2021 fue elegido el Palo Cortado Vors de Bodega Lustau. No fue la única buena noticia para la gran familia de Lustau, ya que Sergio Martínez, de las bodegas Emilio Lustau, se llevó el premio al Mejor Enólogo Español IWC 2021.

La provincia también obtuvo un reconocimiento importante en el premio a la Mejor Publicación de Vinos, que recayó en el título: Imagen Publicitaria del Marco de Jerez (1858-1936). Un retrato de la época, de Ana Gómez. En su nota, el Jurado coincide “en el impresionante trabajo de análisis de estos tres tomos sobre la publicidad comercial en el Marco de Jerez. Una recopilación sublime de la historia de todas las etiquetas de vinos, aguardientes y licores desde el siglo 19. Un grandísimo trabajo de investigación que merece ser reconocido”.

Este 2021 el Premio a Mejor Sumiller se ha otorgado a Raúl Igual (Restaurante Yain) y el Premio a Mejor Carta de Vinos en un Restaurante a Atrio con sus cerca de 3.600 referencias.

Tras volver a su formato presencial, los International Wine Challenge Merchant Awards Spain volvieron a celebrar las IWC TALKS, el foro abierto dónde se generan conversaciones en torno al mundo del vino, con la participación de grandes nombres como Pedro Ballesteros MW, Ferran Centelles (Exsumiller de El Bulli y crítico para España de Jancis Ribinson), Sara Pérez (Bodega Mas Martinet), Maite Sánchez (Bodegas Arrayán), Ramiro Ibáñez (Premio Personalidad del año IWC 2021) y Tao Plantón (Península viticultores).

También se volvió a celebrar este año el Salón de Catas con la participación de las bodegas Torres, Ramón Bilbao, Conde de los Andes, Arzuaga, Remírez de Ganuza, Frontonio, Bideona, Asturias con Vinos de Cangas y una selección de seis vinos de Makro. En esta misma sala de catas los invitados disfrutaron del cóctel previo a la cena.

La cena de gala se acompañó de grandes vinos como Tío Pepe en Rama (González Byass -D.O Jerez), Celeste Crianza 2018 (Familia Torres – D.O Ribera del Duero), Escoces Volante Mazuelo 2018 (El escoces volante – Vinos de España), Finca Villacreces Crianza 2018 (Finca Villacreces – D.O Ribera del Duero), Conde de los Andes tinto 2016 (Conde de los andes – D.O.C.a Rioja), Pago de los Capellanes Reserva 2017 (Pago de los Capellanes – D.O Ribera del Duero) y Barón de Chirel 2016 (Marqués de Riscal – D.O.C.a Rioja).