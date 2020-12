Las fiestas disparan los test Covid en clínicas privadas

Una vez que la Junta de Andalucía ya ha dado a conocer su plan por fases para la Navidad, las familias ya han empezado a hacer cuentas que quienes pueden y quienes no, sentarse a la mesa de las cenas más importantes del año. Como máximo, ya se sabe, diez personas y de no más de dos núcleos familiares. Ese es el punto de partida. Ahora entra en juego la responsabilidad de cada uno a la hora de reunirse con sus familiares. Todos queremos pasar estos días con nuestros seres queridos, pero nadie quiere llevar como regalo una infección del virus que ha protagonizado el año que despediremos con el último brindis del 2020.

Para evitar eso, nada nuevo: distancia social, uso de mascarillas, lavado de manos y mucha responsabilidad. Sin perder eso de vista, no están siendo pocos los que pretenden dar mayor seguridad a los encuentros familiares y llevar, además de la botella de vino o de champan, una prueba negativa en coronavirus. “Es el mejor regalo”, dice Marcos Gil. Es puertorrealeño, pero estudia en Psicología en Granada donde reside desde el mes de septiembre. Desde entonces apenas ha pasado por casa de sus padres y, aunque dice haberse “curado en salud” y promete que no tendrá muchos contactos sociales antes de coger el tren a Cádiz el día 22 de diciembre, ya tiene cita en una clínica granadina para el día 21. “En casa viven mis padres, mi hermana y mi abuela, y hemos decidido que antes de llegar me haga una PCR porque nunca se sabe. Me haré la prueba el día 21 para que me den el resultado el día 22 que es cuando vuelvo a casa. Espero que no me toque se día el gordo del Covid”, dice.

Como él, muchos estudiantes van a pasar por el mismo proceso. En estos días, las llamadas a las clínicas privadas se están multiplicando para preguntar qué pruebas son las más recomendadas para estar tranquilos, los precios de cada una de ellas y la disponibilidad en los laboratorios. Como es natural, todos quieren tener el resultado lo más cercano posible al momento de la reunión. Ya se sabe que, en esta pandemia, hoy se es negativo y mañana quizás no. La prueba no es más que la foto de ese momento, por lo que no debe sustituir las medidas que sabemos que funcionan. En definitiva, la prueba debe servir para evitar los contactos en caso de resultar positiva, pero no confiarnos y tener una falsa sensación de seguridad, si es negativa.

Este interés de cara a la Navidad se ha notado en centros como el Hospital ‘La Salud’, en Cádiz, donde se ha producido un incremento en las solicitudes de información. “Son personas que vuelven a casa a pasar las Navidades y quieren realizarse una prueba PCR antes de tener contacto con algún familiar, especialmente cuando son mayores de edad o pertenecen a grupos de riesgo. También hay muchas personas que viajarán para pasar fuera de Cádiz las vacaciones, y nos están pidiendo las pruebas antes de marcharse o bien para cuando regresan a la ciudad”, dicen en la clínica gaditana. Esta muestra de responsabilidad se convierte en obligación si el destino es uno de los países que piden, obligatoriamente, una prueba negativa para pisar su suelo

En Jerez se encuentra uno de los primeros centros de la provincia que comenzó a realizar pruebas para detectar la Covid-19: la ‘Clínica Beiman’, que también trabaja en otros puntos de Andalucía. Benjamín Ruiz es su gerente y desde prácticamente el inicio de la pandemia ofrece este servicio. Ahora, en condiciones normales, realizan unas 250 pruebas a la semana. Trabajan las PCR, test de antígenos y serologías. Son estas las pruebas que se realizan en la práctica totalidad de clínicas que prestan el servicio. Trabajan con cita previa y ahora apenas tienen lista de espera, aunque sí la han tenido en momentos más complicados de la pandemia. “Hemos llegado a tener mil llamadas al día de personas pidiendo información sobre las pruebas. Desde hace un par de semanas el volumen ha bajado al 75%”, explica Benjamín Ruiz. En estas clínicas se vive una curva prácticamente idéntica a la del propio coronavirus.

Ahora, sin embargo, crece el interés por someterse a alguna de las pruebas de cara a la Navidad. “Estamos recibiendo muchas llamadas para solicitar cita para fechas muy concretas: el 23, 24, 30 y 31 de diciembre, y el motivo es que se busca mayor seguridad en las reuniones familiares que se puedan realizar en estos días”.

El Grupo Médico López Cano, también en Cádiz, aún no ha notado este aumento de demanda de cara a las fiestas, pero creen que se producirá. Sí han tenido mayor trabajo en la segunda ola de la pandemia que en la primera. En este tiempo han reforzado su plantilla con personal específico para ello para atender la alta demanda. Lo mismo ocurre en el Hospital Viamed Bahía de Cádiz, que ha formado a facultativos en Covid-19. En este centro, como en la mayoría de clínicas, trabajan con Test de antígeno, PCR, Test de anticuerpos rápido y Test de anticuerpos con serología ELISA.

Cada una de las Clínicas tiene una lista de precios e incluso se dan casos en las que, aprovechando la coyuntura, se han lanzado campañas y ofertas especiales con un 50% de descuento en la segunda prueba. En general, los precios oscilan entre los 40 euros del test de antígenos y los 130 euros de media de una PCR.

Es el precio para, por ejemplo, evitar la lista de espera y conseguir la inmediatez que en muchas ocasiones no se da en la sanidad pública. Lo habitual: contactos de personas que han dado positivo, a las que nadie ha llamado y no quieren esperar a conocer si se han contagiado. También han sido comunes los casos de personas que han empezado a tener síntomas, no han podido contactar con su médico y han optado por la privada. Sin embargo, hay clínicas que no realizan test a pacientes sintomáticos, aunque otras han creado, incluso, su propio AutoCovid para estos casos.

En estos centro, normalmente, las citas suelen darse en menos de 24 horas desde que el paciente la solicita, debido a que no tienen listas de espera para pruebas de COVID-19. Los resultados de las PCR y Serología suelen estar en un plazo aproximado de 48 después de la extracción, mientras que los test de antígenos están disponibles en 15 minutos.

Las nuevas medidas publicadas este 11 de diciembre en el BOJA abren una nueva demanda en estas clínicas. Es la referente a las personas mayores que viven en residencias, ya que estás podrán salir para reunirse con sus familiares desde el 22 de diciembre al 7 de enero, pero deberán cumplir una serie de normas, como estar en posesión de un análisis negativo antes de la salida, y un test negativo realizado en las últimas 48 horas antes de su regreso. No obstante, estas pruebas corren a cargo del propio centro. En residencias como “Las Canteras”, el Centro de Alzheimer de Puerto Real, aclaran que son ellos, en coordinación con la enfermera de enlace del SAS, los que harán los test a los mayores que salgan del Centro y las repetirán a su regreso. Aun así, también está creciendo la demanda en clínicas privadas en este sentido.

La Junta de Andalucía tiene constancia de que en la Comunidad se realizan una media de 1.000 pruebas diagnósticas de coronavirus al día en las diferentes clínicas privadas. En la provincia, la medía oscila entre las 150 y 200 pruebas a la semana en cada clínica.