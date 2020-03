Positivo por coronavirus un médico del Centro de Tratamiento Ambulatorio de Algeciras

Un médico del Centro de Tratamiento Ambulatorio de Algeciras, adscrito al Servicio Provincial de Drogodependencias de Diputación, ha dado positivo por coronavirus. Dicho positivo se ha confirmado en la tarde de este viernes, tras conocerse el resultado del test diagnóstico realizado el jueves.

En consecuencia el personal que conformaba el turno donde se integraba este médico –en concreto cuatro profesionales, sumando a los que desempeñaban funciones administrativas así como el vigilante de seguridad- deberán guardar cuarentena domiciliaria durante catorce días.

La asistencia en el CTA de Algeciras se organiza mediante tres turnos según ha precisado el responsable de la delegación de Bienestar Social de Diputación, David de la Encina. “El servicio –según refiere el diputado provincial- no se va a interrumpir, una vez que se desinfecte el edificio”. Hay que recordar que los centros del Servicio Provincial de Drogodependencias prestan un servicio esencial que no puede interrumpirse; no obstante, desde la declaración del estado de alarma, se está priorizando la asistencia telefónica o por vía telemática, además de espaciarse la dispensación de metadona en coordinación con el Servicio Andaluz de Salud.

La adopción de estos criterios ha permitido que, desde que entró en vigor el estado de alarma, no se hayan producido contactos directos entre los profesionales del CTA de Algeciras y los usuarios. “De hecho, las visitas presenciales de usuarios para recoger prescripciones – en muy pocos casos y por motivos inexcusables- se han resuelto sin contacto físico”, ha precisado David de la Encina. (Resueltas a través del punto de atención o ventanilla sito en el vestíbulo del centro).

La limpieza de las instalaciones –según traslada el servicio de Salud Laboral de Diputación- se regirá por los procedimientos pautados por el Ministerio de Sanidad: con guantes de un solo uso; empleando agua jabonosa con una solución de hipoclorito sódico que se aplique en pomos, mesas de trabajo, superficies de baño, interruptores, grifos, inodoros, teléfonos y teclados entre otros medios; iniciando la limpieza desde la parte más alejada del acceso principal; desechando útiles y equipos de protección tras su empleo; y realizando una completa higiene de manos al término del trabajo.