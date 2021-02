El nacionalismo andaluz ha carecido a lo largo de su desarrollo del fuelle burgués que impulsó (e impulsa) a otros nacionalismos periféricos. Ese es al menos el análisis que realiza al respecto el histórico andalucista y ex alcalde de Jerez, Pedro Pacheco:“Los nacionalismos de principios del siglo XX, que representaban a País Vasco, Cataluña y Galicia influyeron muchísimo en la conformación de la II República, y en los distintos gobiernos que se formaron. Incluso durante el Franquismo pervivieron rescoldos: Esquerra Republicana y el Partido Socialista Unificado de Cataluña, así como el PNV sobrevivieron en el exilio, y tuvieron un protagonismo importante en la Transición; una Transición en la que continuaron todas esas inercias que seguían yendo, por supuesto, contra los intereses de Andalucía”.

Como en tantos otros aspectos, la izquierda aceptó esto –afirma Pacheco– como "mal menor", y hubo partidos que trataron de adaptarse a una estructura de partido pseudofederalista: “La misión histórica de algunos partidos, respecto a Andalucía, fue añadir una A (algo que era maquillaje, y sigue siendo maquillaje)”.

“Antes de la Transición –continúa–, hubo quien intentó rescatar los restos de unas juntas regionalistas que habían finalizado con el fusilamiento de Blas Infante... Pero lo cierto es que las clases medias no fueron capaces de asumir la estructura de un partido que defendiera los intereses de Andalucía, ni siquiera desde la óptica burguesa. Fueron incapaces, por ejemplo, de pedir el trasvase del ahorro andaluz mientras los coeficientes de impuestos de las entonces Cajas de Ahorros contribuían también al desarrollo de territorios catalanes y vascos”.

“¿Cómo es posible que la voz de Teruel se escuche en el Parlamento español y no la de Andalucía? Si no estamos atentos, cualquier solución que parta para solventar el problema catalán o vasco no va servir más que para seguir consolidando privilegios en un Estado federal asimétrico”, añade, apuntando que esta minimización llega también a la academia:“En las facultades de Historia, se ha olvidado completamente la conciencia andalucista. Algunos hablan del pasado y de la contemporaneidad de Cataluña, pero lo andaluz parece algo ajeno”.

“Nunca es tarde para un Partido Andalucista –indica–, y hay ayuntamientos que ya están enarbolando esa bandera”.