La mayoría del PSOE rechaza la reprobación del alcalde de San José del Valle

El salón de plenos del Ayuntamiento de San José del Valle ha vuelto a vivir una sesión bronca, ya que uno de los asuntos incluidos en el Orden del Día, contenía la reprobación del alcalde, el socialista, Antonio González. Este punto fue rechazado por la mayoría que ostenta el PSOE.

Para la portavoz del grupo municipal Andalucía por Sí (AxSí), Yolanda Aceituno, “ha sido un pleno vergonzoso”. Después de exponer la moción de reprobación votaron en contra todo su equipo del PSOE y a favor la tres ediles del Partido Popular (PP). Después de eso ha “seguido faltándonos el respeto y es cuando yo intento defenderme una vez más”, según ha expuesto la edil andalucista.

En este sentido, ha expuesto que “No entendemos que tras la repercusión que tuvo los hechos del pleno de diciembre siga en la misma línea, también le he preguntado que no entendía que estando condenado, pues no diese ningún tipo de explicación y siguiese, ocupando supuesto como alcalde”. Una serie de preguntas a la que “no me ha contestado me dijo te responderé por escrito cosa que nunca hace, al principio del pleno, se vota la acta del pleno anterior, y lo que nos ha parecido asombroso que no vote sus propias actas, porque la secretaria interventora ha reflejado en el acta toda la falta de respeto y no las han votado”.

Por su lado, la portavoz del Partido Popular (PP), María Patricia Rosado, expuso que el pleno se desarrolló “en un ambiente totalmente hostil y vergonzoso”, donde intentaron hacer valer su palabra y defender los puntos que llevaron preparados y que pudieran ser beneficiosos para su municipio.

En este punto de la reprobación tomó la palabra para dejar clara su posición, que “no es otra sino la de pedir respeto por todas las mujeres que formamos parte de la Corporación Municipal, así como también para los demás componentes, es decir, respeto para todos los que formamos parte de este pleno municipal, órgano de máxima representación política de los vallenses”. En este sentido piensan que “este salón de plenos no puede seguir siendo el escenario de escenas tan vergonzosas como las que allí se vieron”.

El alcalde, Antonio González, tomó la palabra para referirse a la edil andalucista, a la culpó “de hacerles a ellos una peineta en la calle, en la puerta del colegio, en la calle Guadalete”, y en otros puntos de la localidad, alegando que “igual de respeto nos merecemos los hombres y mujeres de este pleno hacia usted”. Yolanda Aceituno fue llamada al orden por no respetar el turno de intervención ya que no compartía las palabras y argumentos dados por el alcalde.

Sobre el regidor vallense pesa una condena de inhabilitación para el cargo de alcalde o concejal o cualquier cargo electo, por un delito de prevaricación. La sentencia no es firme y puede ser recurrida al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).