El PSOE reclama a Diputación planes de empleo y de inversión para avanzar en proyectos de Chipiona

El secretario general del PSOE de Cádiz y diputado en el Congreso, Juan Carlos Ruiz Boix, en una visita al municipio de Chipiona junto a la portavoz municipal, María Naval, ha analizado la falta de apoyo a proyectos que requerían continuar dotando a la localidad de inversiones por parte de la Diputación, así como la necesidad de respaldo a cuestiones que son competencia de la Junta. En concreto, se refieren al colegio Argonautas que lleva años necesitando una actuación urgente de mejora de sus instalaciones.

En el encuentro ambos han lamentado que la Diputación esté ausente en este municipio preferente al ser una población de menos de 20.000 habitantes que es a lo que debe dedicarse preferentemente el gobierno de la Diputación Provincial de Cádiz. Ruiz Boix apunta que “en estos ocho meses no hay ninguna actuación que podamos destacar por parte del gobierno de la Diputación en Chipiona” y lo contrasta con “las nueve últimas ediciones del plan de cooperación local y del plan de empleo durante los mandatos del PSOE”.

Tal y como le ha trasladado la portavoz, hay mucha inquietud en el municipio con esta situación ya que “hay muchos vecinos y vecinas que están preguntando cuándo se va a convocar el nuevo plan de empleo de este mandato”. Ruiz Boix pide al PP que “no pongan excusas como hicieron los primeros únicos cuatro años de gobierno del Partido Popular diciendo que no era posible realizar planes de empleo desde la Diputación Provincial de Cádiz porque los gobiernos socialistas lo han desmentido estos últimos ocho años con distintos planes de empleo”. El dirigente socialista reclama que vuelva el Plan de Cooperación Local que es el que más se conoce, pero también los planes de primera oportunidad para los jóvenes.

“Desgraciadamente, en estos ocho meses no hay nada, ni hay esperanza porque el actual presupuesto del 2024 no recoge ninguna cuantía que venga con destino a planes de empleo, lo mismo ocurre con planes de inversión que sí afortunadamente llegaron en las etapas socialistas”, señala.

Con todo, Ruiz Boix ha recordado que “el anterior gobierno tripartito de Chipiona dispuso de más de 6 millones de euros para destinar a inversiones se mejoraron muchos viales de esta ciudad” y añade que “desafortunadamente los proyectos municipales que puedan contar con financiación de la Diputación Provincial de Cádiz no se van a poder realizar, ni vemos como el alcalde Luis María Aparcero, eleva la voz en representación del pueblo para quejarse de este maltrato y de este sectarismo con el que trabaja el gobierno de la Diputación Provincial de Cádiz”.

La situación es similar en lo que respecta a la Junta de Andalucía. De hecho ambos han valorado la iniciativa que defenderá esta semana en el Parlamento la diputada, Irene García, “que defenderá los intereses de la comunidad educativa del colegio de los Argonautas, que sigue pendiente de una financiación, de una inversión en un nuevo colegio, pues son muchas las promesas del Juanma Moreno en los últimos cinco años, y desgraciadamente no habido ninguna actuación”.

Precisa Ruiz Boix que “la única inversión en ese colegio se realizó hace ya muchos años por el gobierno municipal socialista, que sí piensa en la comunidad educativa, en dotar a Chipiona de un centro público de calidad y se invirtió fondos de todos los chipioneros para trabajar en ese centro, esa unidad de infantil”. “Ahora falta el colegio principal, el que acoja a los alumnos de primaria y desgraciadamente no conocemos ningún tipo de compromiso por parte del presidente de la Junta, Juanma Moreno, ni de ninguno de los delegados territoriales, que en estos cinco años hayan tenido un compromiso con esta comunidad educativa”.

Por su parte, María Naval ha corroborado que “la población de Chipiona se está resintiendo muchísimo por esa falta de programas de empleo, de inversiones que también generan empleo como las que años atrás han generado hasta más de 100 puestos de trabajo que, sobre todo durante los meses de invierno, sufren desempleo”. Así explica que “al igual que cualquier otro municipio costero donde durante el verano sí tenemos la posibilidad de generar empleo con el turismo con la restauración y con hostelería, en los meses de invierno hay muchas familias desempleadas que esperaban esos planes, sobre todo los sectores de población más castigados, en el tramo de más de 40 a 55 años”. María Naval explica que “esos planes aliviaban mucho a esos mayores pues todos sabemos que esas familias con 420 euros no pueden vivir y gracias a la labor que se hacía desde la Diputación de Cádiz, con Juan Carlos como presidente, pues los meses más duros y más fríos y de más de desempleo Chipiona, junto con los planes de la Junta Andalucía y de la Diputación de Cádiz, las familias podían echar el año”. Por eso lamenta, “el paso atrás desde que gobierna el Partido Popular”.

Naval pone ejemplos de la falta de apoyo de la Diputación no solo en materia de empleo sino también “de las inversiones que se hacían en Semana Santa para montar nuestras playas, ya que tenemos una plantilla muy cortita y mayor”. “En el ayuntamiento estaban esperando que esos 33 puestos de trabajo que daba por ejemplo el plan de empleo que se cogía de la Junta Andalucía en este tiempo para contratar, pues no lo tenemos, eso hace que incluso las delegaciones que se servían de este personal contratado temporalmente, ahora no lo tengamos”, ha recalcado.

Anota asimismo “otras inversiones muy importantes que se hacían en zonas y barrios que seguían con un alcantarillado y con unas tuberías de un material que ya está prohibido y que gracias a la Diputación de Cádiz y Juan Carlos cuando estaba ahí, pues se ha podido hacer una renovación de toda esa zona donde pasan las aguas que se consumen por nuestros vecinos en sus domicilios”. En la misma línea recuerda “la reforma que se ha hecho en el Mercado de abastos, que se ha hecho en tres fases, un mercado que teníamos en unas condiciones malas y que se pudo adecentar con una impermeabilización, con una renovación de los baños, con un toldo en el exterior que ha posibilitado que esa calle peatonal y central como la zona de Víctor Pradera se haya convertido en una zona comercial y con bares que ponen sus veladores”.

En definitiva, María Naval abunda en que “estamos echando de menos esos planes de inversión y tantos planes de empleo que venían a Chipiona por ambas administraciones, sobre todo esas familias que ya habían creado un hábito de completar su año con una vida laboral durante el verano contratado por el sector de la hostelería, pero que también se apoyaban en estos planes de Empleo, que eran entre seis y nueve meses de contratación”.