Nuevos tiempos para nuevos fuegos

Dos semanas antes de lo usual, la temporada alta de incendios forestales se abría esta semana –el pasado martes– en Andalucía, cuando hasta la fecha lo habitual era que diera comienzo el 1 de junio. El máximo peligro de incendios quedará activo hasta mediados de octubre. Una medida de atención que no es ajena a una situación de estrés hídrico prolongado y a las previsiones de un verano con temperaturas bastante altas, que sumarán a la tendencia el arrastre de El Niño:“Todos estos ingredientes se bastan por sí mismos para tener bastantes fuegos en los meses que vienen, sobre todo, si hablamos de zonas con mantenimiento inadecuado”, advierten desde Movimiento Infoca, subrayando que la temporada debería haber empezado aún antes, desde el 1 de mayo. De hecho, y también esta semana, hemos visto como ya ha prendido el primer gran incendio de la temporada en territorio español, en Las Hurdes.

Desde Movimiento Infoca, sin embargo, apuntan que existe una contradicción entre la ampliación del alto riesgo, por un lado, y que por otro lado se continúen haciendo contratos a seis meses, “la tónica habitual”. Una inercia de inestabilidad que sigue estando presente a través de la figura de los fijos discontinuos, que vienen a cubrir puestos estructurales y que están siendo denunciados con distintas conclusiones: “En la OPE extraordinaria que se va a publicar, casi todos los nombres que han salido son gente que trabaja todo el año”, afirman desde Movimiento Infoca, donde indican el tremendo contraste de pasar de meses de bajo riesgo a una actividad extrema, aunque sigas entrenando, de un día para otro: “El primer incendio de la temporada siempre es un disparate”.

En la plataforma señalan, también, que la de bombero forestal es una de las profesiones en las que mayor salto existe entre teoría y práctica: “Simplemente, no sabes cómo vas a reaccionar en un fuego, es algo ajeno a ti: algunas personas pueden echarse atrás cuando lo viven –aseguran–. Yo mismo, tras siete años, me voy al fuego con otra mentalidad de la que fui el primer año: pero eso te lo da la práctica, igual que el cómo actuar mejor sobre el terreno. Cada incendio es diferente, y eso no lo aprendes por muchos estudios que tengas”.

Para Ecologistas en Acción, la dinámica en la que vamos entrando a nivel medioambiental supone la colaboración de toda la sociedad. A principios de los ochenta, la temporada alta de incendios se limitaba a dos meses en verano:“Si seguimos así , estaremos en riesgo extremo prácticamente todo el año”.

“La situación –opina Juan Clavero– no depende tanto de más o menos medios porque poco se puede hacer, como hemos visto en otros lugares, ante incendios de gran magnitud, de los que todavía no hemos tenido ninguno en Cádiz. Pero podría darse que un incendio entrara por Tarifa y llegara hasta Grazalema”.

En estos momentos, afirma, “todo el monte es yesca y cualquier pequeño descuido puede crecer muchísimo. Todo el mundo ha de hacerse responsable de la situación que tenemos, porque los meses de verano pueden ser tremendos”.

Cuando hablamos de montes llenos de matorral no es que el bosque bajo, en sí, sea un problema: “El problema es un monte con matorral continuo, sin los claros que procuraban de forma automática, por ejemplo, la ganadería y el cisco –explica Clavero–. Antes no teníamos un mosaico continuado, ahora, sí: hay grandes extensiones de jara. Así que no hay sólo que hacer cortafuegos, sino que tenemos que cambiar la política forestal y de gestión. Hace años, por ejemplo, si comenzaba un fuego la gente solía darse cuenta, porque vivía cerca. Ahora, todo el monte está homogeneizado y cada vez vive menos gente. La última de las soluciones es hacer cortafuegos”.

La nueva temporada coincide con el anuncio de la creación de una Agencia Integral para la Gestión de Emergencias en Andalucía, con el 112 como el centro de atención y coordinada por Protección Civil. Como novedad, Infoca será la fuerza de intervención no solo en incendios forestales, sino también en todo tipo de emergencias en el medio natural andaluz.

La creación de la nueva Agencia de Emergencias podría suponer que los forestales en precario puedan acceder a la estabilización laboral. El movimiento, en principio, supone que los agentes de más edad y de segunda actividad permanezcan en AMAYA: “Puedes hacer pruebas físicas fuertes, que pasen menos, y quizá entonces a los que se incorporen a la nueva agencia les hagan otro tipo de contrato más estable; o quien llegue a la nueva agencia puede luchar para empezar a cobrar como personal de oficio básico con los nuevos estatutos”, aunque escaman cuestiones como la fecha (elecciones) o la disponibilidad:“Ya hacemos unas sesenta guardias de media gratis, no sé como lo harán, si nos las pagarán o se redistribuirá mejor –reflexionan–. Quizá es lo mejor para tener la disponibilidad en días consecutivos en unas bases determinadas, tipo lo que hace la Brica (Brigadas de Refuerzo). Se bricarizará todo, pero es la tónica que se veía viendo”.

Para Ecologistas en Acción, la gran falla en el nuevo organigrama es que Infoca pasa a depender de Presidencia dentro de la administración andaluza, “cuando todos los trabajos de prevención dependían de Medio Ambiente, así como las direcciones de los parques naturales”, apunta Juan Clavero. “Ahora, vendrá gente de Protección Civil que no tiene por qué tener en cuenta las necesidades reales de los parques. Estarán en los sitios donde se trabaje la extinción con mentalidad bomberil, pero no en el resto. A efectos, Antonio Sanz deja desmantelado el servicio de prevención”.

Para Clavero, la Consejería de Medio Ambiente se está convirtiendo en una institución florero, ya que ya le han quitado las competencias del agua, de incendios y de mantenimiento del territorio”.

Con las evidencias climáticas existentes, y ante el hecho “que parecía ya asumida” la necesidad de ir ampliando la labor forestal activa a todo el año –como muestran tanto el progresivo adelanto de las temporadas de fuego como la ferocidad de muchos incendios–, “no entendemos como se puede cuestionar ahora:hay que estar también cuando no hay una emergencia. Quien no es bombero forestal, no tiene por qué saber por dónde va una avenida de agua. A mí me da la sensación de que, con este movimiento, quieren convertir al Infoca en una unidad de emergencia, mientras que no se dota a nadie de capacidades para que los bosques ardan menos”.

Y sí, reconoce Clavero, se han trabajado los cortafuegos, se han arreglado los aljibes, pero “cuando acabe la época de riesgo, se volverá a rescindir los contratos de los forestales”.