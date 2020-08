La empresa Nervión, filial de Amper, es la socia de Navantia en la construcción de los tres contratos off-shore que se encuentran actualmente en ejecución en el astillero de Puerto Real. La compañía admite que al encontrarse estos encargos en fase final, "la carga de trabajo decrecerá exponencialmente" pero confía en que "en un futuro próximo se retomen más proyectos que den continuidad a la empresa en la Bahía".

Sin embargo, la empresa insiste en que "es fundamental que los proyectos en curso finalicen en tiempo y forma y nos den la oportunidad de que lo importantes clientes finales vean a la Bahía, como un referente y posibiliten nuevos contratos". "La labor desempeñada por todos, tras la desescalada por el COVID-19 ha sido importante y de alta ejemplaridad, por lo que, el descenso de la carga de trabajo, no puede ser óbice, para no cumplir con las exigencias de los diferentes contratos", ha señalado en un comunicado.

El pronunciamiento de la compañía llega en una nueva jornada de protesta en el Astillero de Navantia Puerto Real donde los trabajadores de la industria auxiliar del metal han paralizado la producción este lunes, tal y como hicieran la pasada semana, aunque en esta ocasión no han cortado el tráfico en el Puente Carranza.

Nervión recuerda que "hace 15 meses apostó por apoyar la actividad en la bahía de Cádiz, realizando juntoa Navantia la contratación del primer proyecto de Eólica seriada, y crear así un equipo en la Bahía que pudiese afrontar cualquier reto que se plantease, llegando a tener cerca de 300 trabajadores directos (el 99% de la bahía) y más de 100 trabajadores subcontratados con otras empresas colaboradoras".

La filial de Amper recuerda que acaba de firmar su octavo contrato de eólica off-shore con NAVANTIA para el parque Saint-Brieuc de Iberdrola en Francia. Además, continúa con los trabajos de asesoramiento y fabricación de Jackets para la empresa SDMS en TAIWAN, en el que en breve se incrementarán los equipos desplazados, "con posibilidad de conseguir carga de trabajo para realizar en España"