El mantenimiento de los buques de la Armada en la base de Rota es la única actividad naval que tiene actualmente Navantia en la Bahía de Cádiz, después de que hace dos semanas suspendiera todos los trabajos de reparación y construcción tras la entrada en vigor del estado de alarma por la epidemia de coronavirus.

Precisamente, el decreto publicado a última hora de este domingo cita entre las actividades esenciales autorizadas a continuar "las indispensables que apoyan el mantenimiento del material y del equipo de las fuerzas armadas". Esta disposición legal es la que ampara el trabajo en Rota, que depende del área de reparaciones.

"En Rota se siguen atendiendo los partes de la Armada que entran todos los días", señala el presidente del comité de empresa de Navantia Cádiz, José Gallardo, que explica que se tratan de tareas que implican poco personal pero son imprescindibles para que la flota siga operativa.

Entre los encargos realizados, destaca la adaptación de cinco buques como hospitales de campaña para ampliar la capacidad de los servicios sanitarios dentro de la Operación Balmis, como el portaaeronaves 'Juan Carlos I', el buque insignia de la Armada. El primero de ellos que va a entrar en servicio es el 'Galicia', que llegará próximamente a Melilla, según ha anunciado este martes en rueda de prensa el Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el general Miguel Villarroya.

El buque de asalto anfibio #Galicia se prepara para acudir a aumentar la capacidad sanitaria de #Melilla.#SomosLaArmada#OperacionBalmis pic.twitter.com/Lcojpl48DJ — Armada Española (@Armada_esp) March 31, 2020

Sin embargo, no se ha reanudado la reparación de la fragata 'Navarra', que permanece en un dique seco del astillero de Cádiz. Esta obra implica a más de un centenar de trabajadores y tuvo que ser evacuada antes de la declaración del estado de alarma ante la sospecha de que un marinero de guardia tuviera coronavirus. "Los trabajos de dique y que no son urgentes siguen parados y van a continuar así hasta que no sea seguro volver a ponerlos en marcha siguiendo las instrucciones del Gobierno", destaca el presidente del comité del astillero de Cádiz.

Salida de tripulantes del 'Carnival Victory'

Otro de los encargos que dependían del área de reparaciones era la reforma del crucero 'Carnival Victory'. El buque sigue amarrado al muelle del astillero de Puerto Real desde su llegada a la Bahía hace dos semanas, al no entrar en el dique seco por la suspensión de su remodelación. A bordo permanecen aún unos 1.200 tripulantes y operarios de diversas nacionalidades que iban a participar en la renovación.

La mayoría de ellos serán repatriados esta semana en una operación organizada por el armador, según avanza Gallardo. "En los próximos tres días vamos a sacar al máximo número de personas posibles y dejar la tripulación mínima e imprescindible en el barco", señala el presidente del comité de Navantia Cádiz. El buque permanecerá en el astillero, ya que precisa una serie de reparaciones para hacerse a la mar que no se pueden realizar, agrega.

Reunión del comité intercentros

Por otra parte, el comité intercentros se vuelve a reunir esta tarde con la dirección de la empresa por vía telemática para llegar a un acuerdo sobre la aplicación del permiso retribuido recuperable que ha impuesto el Gobierno desde este lunes a todas las actividades no esenciales. Según fuentes sindicales, ambas partes están cerca de un acuerdo después de que este lunes las negociaciones se prolongaran hasta la madrugada.