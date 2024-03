“Nadie sabe lo que se sufre al no poder enterrar a un ser querido, es algo terrible”

Da igual que hayan pasado 70 años. La tragedia del Guadalete fue de tal envergadura que las personas que la vivieron de cerca no pueden evitar emocionarse con sólo nombrarles el nombre del dragaminas. Es es lo que le sucede por ejemplo a Andrés Sánchez Jiménez, nacido en San Fernando en 1941, afincado en Chiclana desde hace 60 años y que cuando apenas tenía 12 años de edad se enteraba de que su padre había desaparecido en el Estrecho.

En los últimos años no han sido pocos los medios de comunicación que han contado las vivencias de los supervivientes de este naufragio, pero pocos los que han dado voz a quienes sin ir a bordo también sufrieron ese infortunio. Porque el adiós del Guadalete dejó 44 marinos que tuvieron que vivir el resto de sus días con el recuerdo de los compañeros caídos, dejó rotas a 12 familias que tuvieron que enterrar a sus fallecidos, pero la peor parte se la llevaron otras 22 familias que se quedaron sin ese triste consuelo, porque los cuerpos de sus padres, hermanos, maridos, hijos o novios jamás aparecieron.

El padre de Andrés Sánchez era el sargento fogonero Francisco Sánchez Fernández, vecino de San Fernando y que desapareció a la edad de 49 años dejando viuda y cuatro hijos de 16, 12, nueve y seis años. "Las primeras noticias nos las trajo a casa mi tío Juan, hermano de mi padre, el mismo día 25 por la mañana. Le dijo a mi madre que se había enterado que el Guadalete estaba en medio de un temporal en el Estrecho y que había pedido auxilio. Mi madre se plantó en Capitanía y yo la acompañé. Y allí le dijo un oficial que se tranquilizara, que volviera a casa porque ya habían mandado un barco de socorro. A partir de ahí, a esperar, hasta que nos enteramos esa misma tarde que el barco se había hundido. Desde ese día no volvimos a saber nada de mi padre", relata este isleño que hoy habla de desgracia pero también de negligencia.

Al hablar de desgracia recuerda que la legislación de entonces obligaba a esperar dos años hasta que su padre pudiera ser dado por desaparecido oficialmente y así su madre pudiera acceder a una pensión de viudedad. Pero Andrés Sánchez se pregunta por qué el destructor Císcar no pudo zarpar antes de Cádiz para auxiliar al Guadalete y por qué la Marina no movilizó a más buques y con más rapidez. Y recuerda que el carbón que propulsaba el buque era de pésima calidad "porque la Marina no tenía dinero para comprar uno mejor". Tampoco entiende por qué aún hay enterrado en Ceuta un marinero cuya identidad se desconoce. "Con las técnicas que hay hoy, con el ADN y demás, creo yo que la Armada podría tener un gesto, identificar ese cuerpo y dar alivio aunque sea a una familia".

A sus 82 años Andrés Sánchez explica que el hundimiento del Guadalete le hizo ser una persona rebelde y no querer saber mucho de la Marina. Y sobre todo le dejó una pena infinita que le ha acompañado toda su vida. "Aquello fue terrible. Recuerdo la angustia de esos días como si fuera ayer, con mi madre llorando desde el cierro de nuestra casa en la calle Colón viendo cómo llevaban a hombros los féretros de los siete cadáveres hasta el cementerio de La Isla". Y lo peor fue y sigue siendo no haber sabido nada de su padre: "Parecerá una tontería pero yo aún sueño con que mi padre vuelve algún día para conocer a mis nietos. Y es que nadie sabe lo que se sufre al no poder enterrar a un ser querido".