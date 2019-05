Muving, la empresa especializada en el alquiler de motos eléctricas, acaba de ganar en la European Blockchain Convention, celebrada en Copenhague, el premio al mejor proyecto al presentar su modelo de adaptación a la tecnología Blockchain, en el que lleva meses trabajando.

La tecnología Blockchain se basa en una base de datos (o cadena de bloques) distribuida. La gran ventaja de Blockchain es que permite registrar una transacción, contrato o cualquier otro tipo de actuación en internet de manera verificable, infalsificable y transparente, sin necesidad de que un tercero verifique su validez. "Es, por tanto, incorruptible", destaca Muving en un comunicado.

Gracias a la certificación Blockchain, cuyos procesos y datos son inmutables e incorruptibles (no pueden a ser alterados ni eliminados) Muving ha presentado en Copenhague un proyecto con el que ofrece a los inversores que participen en su plan de crecimiento y de expansión internacional, la cesión de parte de los ingresos que genere la flota de motos adquirida con los recursos invertidos por los inversores.

La compañía de motosharing ha creado un sistema de certificación diaria al inversor, que podrá monitorizar en tiempo real los minutos operados y facturados por la flota. Cada día estos datos quedarán inscritos en la Blockchain Ethereum.

La start up española de movilidad urbana sostenible, fundada en 2017 por los empresarios Rafael e Iván Contreras “ha creado un modelo de negocio rentable y escalable de movilidad urbana”, explica Iván Contreras.

El proyecto de Muving ha sido elegido por el jurado como el ganador, entre 50 startups tecnológicas y otras dos startups finalistas, en el European Blockchain Convention. Fue presentado por su consejero delegado (CEO), Iván Contreras, quien explica a que “a diferencia de otras compañías u startups en otros sectores, -que están apostando por el Blockchain para desarrollar proyectos- Muving quiere liderar la implantación de esta tecnología para llevarla a la economía real de la movilidad urbana y de la financiación de startups”.

.@ivan__contreras from @socialmuving is the winner of the #blockchain startup competition today at @EBlockchainCon. Congratulations and keep up the good work! 🏆 pic.twitter.com/QhPC4EbHLo