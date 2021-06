Manifestación contra el cierre de Airbus Puerto Real: "Para negociar, hay que presionar antes"

Los trabajadores de Airbus Puerto Real han llevado este viernes sus protestas hasta la capital gaditana. Allí, al mediodía, alrededor de 300 personas han vuelto ha pedir el mantenimiento de la carga de trabajo y la actividad industrial en la puertorrealeña planta de El Trocadero.

Con la movilización de este viernes han querido escenificar que están en contra del acuerdo alcanzado entre las federaciones sindicales de CCOO y UGT y el Ministerio de Industria. Por eso, la salida se ha producido desde el edificio de los sindicatos y ha finalizado en la sede del Partido Socialista en Cádiz.

“Los firmantes de este acuerdo no son los representantes de Airbus Puerto Real. Sí lo son el comité de empresa de Airbus Puerto Real y el Comité Interempresas de Airbus España”, ha declarado Juan Antonio Guerrero, delegado sindical de CGT Airbus y miembro de ambos comités.

Guerrero ha recordado que sobre la mesa lo que hay es un preacuerdo alcanzado por las federaciones sindicales mayoritarias e Industria que se ha trasladado a Airbus y ésta, a su vez, lo ha visto con buenos ojos. “Pero se tendrá que negociar y ratificar”, ha incidido Guerrero. Las negociaciones, de hecho, se van a retomar el miércoles de la próxima semana. La presencia de “representantes sindicales en el territorio” durante las negociaciones sobre el futuro de Puerto Real es precisamente uno de los puntos de acuerdo que se recoge en la moción aprobada esta semana por unanimidad en la comisión de Hacienda del Senado.

La protesta de este viernes es una de las que se incluían en el calendario de movilizaciones que se aprobó en la asamblea de trabajadores que CGT convocó a las puertas de la factoría a finales del pasado mayo. Y es que los trabajadores de Airbus mantienen dos calendarios de protestas paralelos: el de CGT, que incluye una huelga general en la provincia para el 11 de junio, y el que presentó CCOO al pleno del comité de empresa y que fue aprobado con los únicos votos de Comisiones Obreras, que tiene la mayoría absoluta en el órgano de representación de los trabajadores.

Sendos calendarios han provocado la división de la plantilla, que no logra ponerse de acuerdo en el tono de las movilizaciones. “Sí compartimos el mismo objetivo de que Airbus Puerto Real no se cierra, pero no las movilizaciones. Ellos (refiriéndose CCOO y UGT) entienden que es mejor negociar y, si hace falta, presionar después; y nosotros (CGT) creemos que para negociar, hay que presionar antes. Pero esto no es de ahora, así llevamos desde septiembre”, explicó Guerrero antes de iniciar la marcha.

Una vez que los manifestantes llegaron a la sede del PSOE en Cádiz, en la esquina de la céntrica plaza de San Antonio, algunos participantes arrojaron huevos y estiércol a las puertas del edificio en alusión al lema de esta protesta: Este acuerdo apesta.

Aunque al final de la marcha los trabajadores de Airbus lanzaron un mensaje de unidad, la división, al menos sindical, quedó patente el pasado jueves cuando hubo otra manifestación, incluida en el calendario del comité de empresa, que llevó a algo más de treinta trabajadores desde la planta de Puerto Real hasta la Plaza de Jesús de la Villa. La respuesta a la convocatoria del jueves fue tímida en comparación con la de este viernes, cuando se han congregado alrededor de 300 personas entre trabajadores de Airbus y de la industria auxiliar del sector aeronáutico.