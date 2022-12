La Junta dice que los enfermeros doblarán turno en Zahara para suplir la falta del médico

El alcalde de Zahara de la Sierra, Santiago Galván, ha denunciado en un vídeo que la localidad no cuenta este miércoles con un médico que pase consulta en el centro de salud del pueblo. El primer edil señala que la Junta de Andalucía no ha cubierto las vacaciones de la doctora que trabaja en esta localidad, y afirma que es la primera vez que "no tenemos médico".

Esta denuncia pública ya ha tenido respuesta por parte de la administración andaluza, desde donde justifican esta ausencia porque "uno de los principales retos a los que se enfrenta el Sistema Nacional de Salud es la falta de profesionales médicos en determinadas especialidades y en zonas de difícil cobertura".

No obstante, afirman que "desde Andalucía se ha venido pidiendo de forma reiterada al Gobierno central la autorización de más plazas de formación de especialistas internos residentes que permita ir paliando este déficit de profesionales y evitar que el problema se agudice con las jubilaciones previstas en los próximos años".

La administración prosigue afirmando que "la puesta en marcha de nuevas facultades de Medicina es, sin duda, una fuerte apuesta del Gobierno andaluz que fomentará la fidelización de nuevos profesionales médicos a la comunidad autónoma, como también lo sería la ampliación de númerus clausus en las facultades ya existentes. Y junto a esta apuesta a medio plazo, también se han ido dando pasos desde el SAS para fidelizar a los profesionales MIR, ofertando contratos de larga duración a todos los residentes que han terminado su especialidad para conseguir que el mayor número de nuevos profesionales médicos especialistas se quede en Andalucía".

Para tratar de buscar una salida al problema de la falta de facultativo en Zahara de la Sierra, "desde la Dirección del Área se están buscando las soluciones de contratación de nuevos médicos para atención a la población. Por ello, se solicita la colaboración del Gobierno Central, ya que se está a la espera de poder formalizar la contratación de médicos extranjeros que requieren de una autorización del Ministerio de Sanidad. Mientras tanto y para asistir a la población, se han doblado turnos del personal de enfermería".