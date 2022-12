Alcalde de Zahara de la Sierra : "Tenemos prohibido ponernos enfermos porque no tenenos médico"

El alcalde de Zahara de la Sierra, Santiago Galván, denuncia que los vecinos de la localidad se han levantado este miércoles sin ningún médico que preste servicio en el centro de salud del pueblo.

El regidor explica que la médica del consultorio ha cogido sus vacaciones reglamentarias y que la Junta de Andalucía no ha mandado esta mañana a nadie para cubrir el puesto. El alcalde en la puerta del consultorio local denuncia a través de un video: “Son las 9.35 de la mañana, estamos a las puertas del consultorio de Zahara y es la primera vez en la historia de nuestro pueblo que no tenemos médico. La Junta de Andalucía no ha cubierto las vacaciones de la doctora que tenemos. Un hecho gravísimo que 1.400 personas tenemos prohibido ponernos enfermos porque no tenemos a nadie que nos pueda atender. Es una absoluta vergüenza la dejadez y el abandono que sufrimos en materia sanitaria en pueblos como éste. Solicitamos una rectificación urgente, que nos cubran el servicio”, concluye.