Juancho Ortiz (PP) pide a la Subdelegación que se doble turno en los trabajos de la autovía Cádiz-San Fernando

El presidente del Grupo Municipal Popular de Cádiz, Juancho Ortiz, ha solicitado este viernes públicamente a la Subdelegación del Gobierno en Cádiz que articule las medidas necesarias para paliar en todo lo posible los atascos diarios que se vienen produciendo desde el pasado lunes 18 de octubre en la autovía de conexión entre Cádiz y San Fernando por las obras que realiza el Ministerio de Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Juancho Ortiz ha pedido que -entre otras medidas- se doble turno en esos trabajos para que se aceleren y terminen lo antes posible; “no sería ni la primera ni la última vez que se toma una medida de este calibre. Cuando la obra afecta de manera tan importante a una vía de comunicación como esta que es primordial para dos localidades que sumamos más de 200 mil personas lo menos que se puede prever es trabajar a doble turno, incluir fines de semana e incluso noches para acabar cuanto antes y no provocar un colapso diario que termina por afectar a toda la Bahía”.

“No tenemos tres circunvalaciones”

El presidente popular alertó de que “las dos ciudades funcionamos como una sola, con gente que vive en La Isla y viene a diario a trabajar a Cádiz o al revés, y lo que no podemos permitirnos son dos meses con trabajadores llegando tarde o ciudadanos teniendo que levantarse dos horas antes para no coger un atasco seguro. No podemos permitirnos dos meses de colapso diario cuando más necesitamos recuperarnos económicamente. Ya hay suficientes obstáculos como para poner uno más que puede paliarse tomando medidas lógicas y posibles”.

Juancho Ortiz añadió que “los recursos no deben ser un problema para dos ciudades que no han tenido durante años ninguna inversión en la red viaria de enjundia más que la construcción del Segundo Puente. Hay quien todavía duda de los beneficios de esa infraestructura que es y será nuestra salvación. Aquí no hay tres circunvalaciones como en otras ciudades, no hay diferentes alternativas para hacer una obra de este tipo sin que se resienta toda la ciudad. Que lo que invierten en otros sitios haciendo cinturones, eses treinta, cuarenta y similares, lo empleen aquí en hacer la obra en la mitad de lo previsto”.