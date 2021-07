Juan Carlos Campo, convencido de que su salida no ha sido por los indultos a los presos del procés

El ex ministro de Justicia se ha mostrado "convencido" de que su salida no tiene que ver con los indultos a los presos del procés, ya que, según ha argumentado, "es una decisión que eleva el ministro de Justicia al Consejo de Ministros pero la decisión y los detalles es una decisión colegiada y por tanto, del Consejo de Ministros".

En una entrevista en Onda Cádiz, Campo ha señalado que afrontó la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no con la misma naturalidad pero con el mismo espíritu" que cuando le llamó para otorgarle su confianza. "Hay un lema en la vida que es ganar sin jactancia, perder sin melancolía", ha añadido.

"Se ha hecho un trabajo, el presidente está reorientando el Gobierno en función de unos objetivos concretos de recuperación y eso es lo verdaderamente importante. Las personas somos transitorias", ha manifestado.

En este sentido, Campo ha afirmado que se siente "tremendamente satisfecho de este periodo, donde de una manera muy inusual se ha logrado la conjunción de todos para alcanzar objetivos". Así, Campo ha recordado que muchas de las leyes que se han sacado adelante durante su periodo "han contado con un enorme consenso".

"El PP ha apoyado las leyes netas totalmente, y eso es tremendamente satisfactorio, es la idea que me llevo, haber sabido aglutinar a todo el sector justicia que durante muchas décadas ha estado separado", ha afirmado Campo, que ha añadido que "por eso le dije a la ministra que le entregaba una cartera que no estaba vacía, ese es el gran valor que tiene hoy la Justicia, que está unida para hacer frente a su modernización". "He sido un aglutinador de voluntades", ha dicho.

"Teníamos una meta clara, dije que Justicia 2030 la íbamos a hacer entre todos y el día que me he ido puedo decir que la Justicia estaba trabando su mejora, lo que hemos denominado las leyes de eficiencia para que la ciudadanía tenga una mejor tutela judicial de la que tenía hasta ahora", ha señalado.

"Que nadie piense que es un regalo" su pase a la Audiencia Nacional

En cuanto a sus perspectivas de futuro, Juan Carlos Campo ha manifestado que va a "seguir haciendo lo que más me apasiona en el plano profesional, que es ponerme la toga". En este sentido, ha aseverado que se incorpora a un nuevo destino --la Audiencia Nacional-- "por puro escalafón, que nadie piense que es un regalo de nadie". "He sido recibido por los compañeros de una manera extraordinaria y estoy convencido que voy a disfrutarlo", ha añadido.

Finalmente, en cuanto a su sucesora, Pilar Llop, ha manifestado que "es una mujer extraordinaria". "Entra en un ministerio que va a velocidad de crucero y estoy seguro que lo va a pilotar de maravilla. Es una mujer muy preparada, sabe lo que tiene entre mano y por supuesto va a contar con mi ayuda", ha concluido.