José Pacheco: “Es una satisfacción ver que Cádiz ha avanzado en estos cinco años”

En un momento en que los rumores sobre una posible sustitución al frente de la Subdelegación de Gobierno de Cádiz arrecian, aunque sigue sin hacerse oficial como sí se ha producido en otras seis provincias, José Pacheco hace balance de este año que acaba y habla sobre un futuro incierto que afronta con la naturalidad de alguien que no vive de la política.

–¿Alguna vez ha pensado que si hubiera aceptado ser candidato a la Alcaldía de Cádiz el PSOE podría haber gobernado?

–Eso es política-ficción, podría ser o no ser. Sinceramente, no lo creo. Tomamos esa decisión de manera colegiada en el seno del partido. Estuvimos barajando el escenario en el que nos encontrábamos en ese momento, cuando el alcalde era José María González y todavía no había anunciado que se iba, con lo cual se veía un panorama de continuidad. Yo estaba más centrado en las políticas del ministerio a nivel provincial y teníamos, además, a un portavoz, como era Óscar Torres, que estaba más metido en la ciudad y conocía las políticas que se estaban desarrollando. Valoramos varios perfiles, es verdad que entre ellos el mío, pero también el de Óscar, y se entendió que el suyo respondía de manera más favorable a lo que buscábamos: el de una persona con gran capacidad de trabajo, con empatía, con cercanía a la gente, que conocía muy bien la ciudad porque viene del mundo del deporte, que es una persona que, por su trabajo en la agencia de viajes, conocía a mucha gente y tenía mucha implicación en el tejido social de la ciudad. Nos parecía que tenía una serie de aspectos a nivel técnico que le hacían ser mejor candidato que yo. Y lo sigo pensando a día de hoy. ¿Lo demás?, pues no sé qué hubiera pasado. Sigo pensando que Óscar era un buen candidato, de hecho hasta las once y pico de la noche, y a falta de dos mesas, Óscar era el alcalde de Cádiz, y sin embargo hubo ese giro con el último concejal necesario y lo consiguió Bruno. No creo que yo hubiera sacado un mejor resultado que él.

–¿Cree que no haber sido, digamos, más decidido a la hora de aceptar esa designación directa puede pasarle factura política? De hecho, aunque aún no se ha hecho oficial, en diferentes sectores se ha rumoreado que será sustituido como subdelegado por una persona de confianza de Juan Carlos Ruiz-Boix.

–Eso no lo sé. Es verdad que hay ruido, no vivo de espaldas a lo que está pasando en el partido ni a lo que aparece en los medios de comunicación. Suenan los cambios y se esgrime como una razón el tema de las elecciones municipales. Lo primero es que el partido acostumbra a tomar decisiones de manera colegiada, y creo que la que tomó la agrupación de Cádiz es respetable. Habrá gente en el partido que piense que o se está para todo o no se está para nada, pero yo creo que esa es una forma un poco pobre de pensar, porque en el partido hay mucha gente con talento, no me refiero solo a mí, y no podemos permitirnos el lujo de decir: ya no sirves porque en un momento dado no formaste parte de un proyecto. Esa es una forma de pensar de cierta gente del partido quizás, que ya digo que no comparto. Ahora, lo que sí te puedo decir es que en política estamos de paso.

–¿No será que uno de los problemas graves de los partidos es que hay gente que vive exclusivamente de la política? No es su caso, porque es funcionario.

–Puedo hablar de mí, ya luego cada cual que viva su situación como quiera.

–Su vocación siempre ha sido la de enseñar. ¿Es posible que tome esa senda hacia alguna administración que vaya acorde con su perfil profesional?

–Mi actitud ante el partido y la política es la de aportar lo que uno sabe para mejorar la vida de la ciudadanía. Eso es hacer política. Para ser útil hay que aportar lo que sabes. Durante estos cinco años es lo que he intentado. Cuando llegué había proyectos que estaban paralizados, como Tres Caminos, pero también estaba la situación de Navantia, Airbus, las carreteras, el acceso Sur al puerto de Algeciras… mi obsesión durante estos años ha sido que Cádiz esté en la agenda de los ministerios y que progrese gracias a eso. Estoy convencido de que en la política estamos de paso y si a partir de mañana, o cuando sea haya cambios, porque los dirigentes del partido son otros diferentes también, se quieren rehacer los equipos y esto se acaba, pues me iré con la satisfacción de haber hecho todo lo posible por dejar una provincia mejor de la que me encontré. Del mismo modo, si el partido me necesita en cualquier puesto de responsabilidad lo estudiaremos, y si no pues seguiré trabajando desde las bases y desde mi puesto en el colegio.

–¿Cómo es su relación con Ruiz-Boix?

–Yo diría que buena, cada uno tiene sus habilidades y su forma de ver las cosas, pero diría que tenemos una relación buena.

–¿Da por cerrada su etapa en la política municipal o no descarta volver al Ayuntamiento de Cádiz?

–Habría que ver las circunstancias que se dan y en qué momento. Cuando yo entré en política municipal no sabía lo que me iba a encontrar. Llevaba toda la vida en el partido pero siempre en segunda fila, trabajando en los equipos de educación y generando argumentarios, pero en 2015 se me ofreció la posibilidad de ir en las listas, algo novedoso, así que probé por primera vez. Vi que era un trabajo muy interesante, muy bonito, muy cercano, tienes contacto con la gente, que te plantea problemas concretos que tienen soluciones concretas. Después, cuando vas elevando el nivel de política vas encontrándote con otros que son más etéreos o que tienen difícil solución a medio plazo. ¿Que se puede volver a formar parte de las listas?, pues no sé, si fuera el caso ya se vería. Ser candidato ya es otra cosa diferente porque hay que estudiar los perfiles, y yo sigo pensando que Óscar tiene un perfil más adecuado para las características de la ciudad de Cádiz que yo. Ahora, formar parte de un equipo, pues eso claro que sí, en cualquier momento.

–Cambiemos de tema. Es preocupante cómo las mafias del narcotráfico se están metiendo cada vez más en el negocio de la inmigración ilegal provocando muertes. Desde Subdelegación de Gobierno ¿cómo se percibe este fenómeno que, sin ser nuevo, no deja de haberse radicalizado en los últimos tiempos?

–Hay que decir que 2023 lo vamos a cerrar, tanto a nivel de narcotráfico como de inmigración, con datos positivos con respecto a hace cinco años, cuando yo llegué al cargo. Entonces nos encontramos con dos graves problemas a los que no se les había dado ningún tipo de solución, prácticamente se había mirado hacia otro lado y se habían convertido en dos grandes monstruos: uno de ellos era el de la migración y otro el del narcotráfico. En 2018 no se había puesto ningún tipo de política migratoria y teníamos una crisis con más de 20.000 llegadas a las costas de la provincia. Hoy estamos hablando de 1.100. No tiene nada que ver una cosa con la otra.

–¿Y en cuanto al narcotráfico?

–También vivíamos entonces momentos muy complicados. Cuando llegué en 2018 nos despachábamos con noticias como que los narcos habían entrado en el hospital de La Línea para rescatar a un compinche, el principio de autoridad estaba absolutamente perdido, y a partir de ahí es cuando empezamos a poner en marcha el Plan Especial de Seguridad, que ha dado muy buenos resultados, que los está dando, que se ha ampliado porque hemos conseguido elevar tanto la presión en el Campo de Gibraltar que los narcotraficantes empiezan a buscar otras zonas de alijo por el litoral gaditano, e incluso por otras provincias como Málaga o Huelva. Los millones de kilos de hachís que se han incautado en estos cinco años o el número de detenidos están ahí.

–¿Pero no le preocupa que cada vez haya más incidentes como el vivido en Sancti Petri y Camposoto, con varios migrantes fallecidos al ser lanzados al mar a metros de la orilla?

–Por supuesto que sí. Hablamos de personas a las que utilizan y a las que tratan con una total falta de humanidad, con saña, como si fueran mercancías. Las personas que salen de su país lo hacen buscando un futuro mejor para ayudar a sus familias, vienen buscando a veces una quimera, pero se entregan a mafias que los explotan y ahora, encima, después de las penalidades que pasan hasta llegar a la costa, se topan con narcos sin ningún tipo de escrúpulos que los lanzan al mar, conscientes de que no saben nadar y que se arriesgan a una muerte segura. Eso le añade un plus de crueldad más y el Gobierno va a emplear todas sus capacidades policiales para evitar que esto ocurra.

–El año pasado, por estas mismas fechas, hablábamos que 2023 sería por fin el de la llegada de las obras al Nudo de Tres Caminos. Lo han hecho pero quizá a menor velocidad de la que hubiera sido ideal. ¿Cómo cree que afectarán esos trabajos al tráfico rodado en la Bahía?

–Personalmente me hubiera gustado que hubiéramos ido un poco más rápidos incluso, porque hace ya un año que efectivamente hablábamos de que en 2023 se vería movimiento de tierra y maquinaria. No obstante se ve poca, entre otras cosas, porque hasta la pasada semana no recibimos de la Junta de Andalucía la declaración de impacto medioambiental positiva. Ya ha empezado a llegar la maquinaria pesada a la zona y en el primer semestre del 24 será cuando se podrán ver desvíos de tráfico, cortes, y notaremos de verdad los trabajos. Esto, siempre lo digo, es como el que va a hacer obras en el cuarto de baño en su casa. Tendremos que aguantar los engorros de esta obra que se reclamaba como imprescindibles por los históricos atascos que se generan en verano, pero, una vez que esté concluida, todos nos vamos alegrar. También quiero recordar que este proyecto era otro más de los que estaban durmiendo el sueño de los justos, olvidado en un cajón durante siete años, y que fue rescatado por el Gobierno socialista.

–¿Desde el Gobierno central se va a seguir apostando por las mejoras en la red viaria gaditana?

–Creo que sí. Nosotros hemos estado apostando por eso desde que llegamos en 2018 y hemos conseguido que la provincia de Cádiz esté en la agenda de los ministerios, en este caso en el de Movilidad y Transporte. Todo no se puede hacer a la vez, porque son muchos millones, pero ahí están realidades como las obras de Tres Caminos que ya se han iniciado o la AP-4, pero me refiero a la eliminación del peaje, que igual se nos olvida que era algo que nos restaba competitividad y conectividad con el resto de España, porque era la única autovía de gran capacidad que teníamos y había que pagar para utilizarla, y nada más llegar lo hicimos. Como consecuencia de esto hemos visto que los tráficos han aumentado bastante, que supone un deterioro de la autopista que exige un mantenimiento más constante y, además, que hay que buscar soluciones alternativas. Una podría ser la que ya ha dicho el ministerio, que ha puesto encima de la mesa esos casi 300 millones para ese tercer carril reversible y poder mejorar los tráficos en la autopista. Pero hay más opciones. Hemos visto que gran parte de esos tráficos son de personas que se desplazan desde Sevilla hacia la Costa Noroeste, a las playas de Sanlúcar, Rota o Chipiona, y quizá si la Nacional A-471, que comunica Sanlúcar con Utrera, la hiciéramos también doble, pues igual desviaría una cantidad de tráfico importante y despejaría la AP-4. Igual todas las instituciones tenemos que colaborar para mejorar las carreteras de la provincia, no sólo las grandes que son del Estado sino también otras que son autonómicas, como la A-471.

–Hemos tenido un verano complicado, con muchos accidentes mortales en la zona de Tarifa.

–Los veranos siempre lo son en esa zona, por eso están proyectadas esas siete rotondas. En esa carreteras de Tarifa se producen muchos giros a la izquierda, a la zona de ocio, y eso provoca accidentes. Para evitarlo está sobre la marcha un proyecto que espero vea la luz en este próximo año y se empiecen las obras de esas rotondas, que mejorarán mucho la circulación en la zona de Tarifa. Sin olvidar tampoco las rotondas de Vejer para mejorar las conexiones con la zona de Barbate, la subida a Vejer y las salidas hacia Medina por Santa Lucía.

–La sequía es cada vez más preocupante. Los pantanos andaluces son los que están en peor situación. ¿Hay prevista alguna medida desde el Gobierno?

–Es un problema grave, evidentemente. Lo primero que tenemos que hacer es tomarnos en serio el cambio climático y mandar un mensaje a los negacionistas, tanto de manera individual como a instituciones privadas y públicas. Es hora de reconocer que sube la temperatura media, que hay menos lluvias... Por otro lado, es necesaria la concienciación de todo el mundo. Tenemos que incorporar a nuestra forma de vida modos que sean más eficientes, gestos tan sencillos como recoger el agua fría que sale de la ducha antes de la caliente para luego poder reutilizarla, cerrar el grifo mientras te enjabonas las manos… No sé, hay muchas ideas sobre cosas que se pueden hacer, porque el agua es un bien preciado y cada vez lo va a ser más. A nivel político, el Gobierno de España está haciendo transferencias económicas a la Junta para proyectos de desaladoras y para el nuevo Plan de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para mejorar todo lo que son los acuíferos y las reservas de agua que tengamos. Ahí sí que existe una colaboración entre las administraciones. De hecho, el nuevo plan del Guadalquivir tiene un presupuesto de 3.000 millones de euros, que el Gobierno transfiere a la Junta para que se pueda desarrollar.

–Acaba un año electoral. ¿Esa crispación que se vive en la clase política a nivel nacional ha afectado a las relaciones entre la Subdelegación de Gobierno y los ayuntamientos de la provincia?

–Intento que no. Tengo claro que un gobierno socialista en un ayuntamiento es un gobierno progresista, que va a traer siempre beneficios, y así lo defiendo como es evidente, eso no se puede negar, pero luego como subdelegado tengo claro mi papel institucional de apoyo a todos los municipios, y eso lo he intentado desarrollar siempre independientemente del color político que tengan. Creo que mi lealtad institucional ha estado con todos los ayuntamientos, con Diputación y con la Junta de Andalucía, porque siempre he creído que desde la colaboración política institucional es como se pueden conseguir cosas, en este caso para la provincia. Mi objetivo siempre ha sido que la provincia esté en la agenda de los ministerios y progrese merced a esa colaboración institucional.

–Un año más, entre las noticias más tristes de este 2023 hay que lamentar los crímenes machistas que hemos tenido en la provincia, todos muy dolorosos. ¿Hay alguna forma de parar esta epidemia de barbarie?

–El camino es la colaboración, todos juntos, todos y todas. Es una barbarie como dices, una auténtica vergüenza que en pleno siglo XXI se siga todavía asesinando a mujeres por el hecho de ser mujeres o porque vivimos en una cultura que no percibe ese nivel de igualdad. Cuando un hombre decide matar a una mujer es porque no la considera una igual, la considera un objeto, porque considera que es de su propiedad y que tiene derecho a quitarle la vida. Hasta que no superemos eso no lo vamos a conseguir. Es una violencia que se produce dentro de casa, en un entorno que debería ser seguro, y que es difícil de identificar porque se produce en el ámbito de la intimidad. Es más fácil que se den cuenta amigos, vecinos, familiares, que vean como evoluciona esa pareja y que digan: aquí está habiendo un problema que puede ir a mayores, porque hasta que no haya una denuncia Policía y Guardia Civil no pueden intervenir. Estamos poniendo más medios, están aumentando las pulseras telemáticas, las llamadas al 016, y eso es bueno, porque hay más gente sensibilizada. El 016 no es sólo para la víctima, sino para cualquier persona que detecte que está habiendo un problema y pueda llamar y decir mi vecina está teniendo este problema con su pareja. El sistema Viogén cada vez es mejor, pero tenemos que rechazar este tipo de asesinatos, de violencia, todos e ir caminando hacia un modelo de total igualdad.