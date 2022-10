De Jorge VI a Camilo. Famosos que vivieron o viven con tartamudez

La película ‘El discurso del Rey’ popularizó una de las verdades del Rey Jorge VI, padre de la recién desaparecida Reina Isabel de Inglaterra. Era tartamudo e incapaz de hablar en público como se demostró en algunos de los discursos que ofreció a lo largo de su vida. Aunque nunca llego a superar su tartamudez, gracias al logopeda Lionel Logue logró superar su miedo a hablar en público, gracias a la confianza que adquirió.

La actriz Marilyn Monroe contó en algunas de sus entrevistas que era tartamuda. Ella misma explicó que “la primera vez fue en el orfanato, y luego en la adolescencia, cuando tenía unos trece años. No sé cómo pasó. Simplemente tartamudeaba”. También narró un episodio vivido durante un rodaje cuando comenzó a tartamudear.

En el mundo del cine son muchos los actores que se han tenido que enfrentar a problemas de comunicación. La actriz Emilie Blunt ha reconocido en más de una ocasión que, cuando era pequeña, sufrió acoso por su tartamudez, e incluso que, gracias a ese trauma, se convirtió en una mujer fuerte. Aunque ha mejorado, su problema no ha desaparecido e incluso ha amadrinado algunos eventos del Instituto Americano de la Tartamudez.

Por el mismo motivo también sufrió bullyng en el colegio el actor Samuel L. Jackson. “Leo mucho. Leo sobre ejercicios respiratorios. Voy a la biblioteca para luchar contra el tartamudeo", ha dicho en alguna ocasión. También reconoce que no lo ha conseguid controlar del todo.

Bruce Willis, ha contado que tartamudeaba durante su etapa universitaria y que tuvo que asistir a algunas sesiones de terapia del lenguaje. Aunque aún tiene momentos en los que tartamudea, comenta que nunca le pasa mientras actúa.

Durante una entrevista, el cantante Marc Anthony dijo: “Yo era tartamudo, me costaba mucho, mucho hasta hablar cuando niño y cuando cantaba se me quitaba”.

Otro conocido cantante, el colombiano Camilo, también ha contado en una entrevista sus problemas de tartamudez. “Sí soy tartamudo. La gente lo sabe, o medio lo saben. Soy tartamudo, pero lo manejo muy bien la verdad. Me dediqué mucho tiempo… Hay palabras que no puedo decir. Las que empiezan con ‘t’ (…) A mí no me da vergüenza, me quedó trabadito a veces, en momentos y ya, me rio”, confesó el colombiano.

Javier Gil Valle, el conocido actor de series televisivas y teatro también es tartamudo. De hecho, su nombre artístico, Javivi, viene a raíz de padecer este problema. Él es en España un ejemplo de valentía e ingenio para sobrellevar mejor algo no siempre aceptado en el mundo del cine y la televisión.

James Earl Jones es uno de los casos más curiosos, ya que cuando pequeño sufrió una tartamudez severa durante ocho años. Más tarde sería conocido por prestar su voz para Darth Vader en Star Wars o a Mufasa en El Rey León.

En el mundo del deporte, el golfista Tiger Woods o el futbolista James Rodríguez, han tenido problemas de tartamudez que, en el caso del colombiano, no ha conseguido controlar del todo.