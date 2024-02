Jesús Parra: "La izquierda perdió hace tiempo sus referentes rurales"

Jesús Parra es ingeniero agrónomo y una de las voces que mejor saben contar el campo en la provincia. Es capaz de hacerte una foto gran angular sin perder la toma a tierra. Ante la tractorada, Se anima a tratar algunos puntos. Apunta, por ejemplo, que esta movilización se viene “calentando desde hace un año desde fuerzas ultraconservadoras (o patrióticas, como se autodefinen, en dialéctica con los globalistas) –puntualiza–. El relato subyacente es que élites globales están imponiendo la agenda 2030 que, en contra del buenísimo de su retórica, están sirviendo para justificar una serie de políticas afines a sus intereses”.

Así, los partidos globalistas (PSOE, PP, Sumar) serían cómplices de este robo cuyo objetivo último es que estas élites se hagan con la riqueza del país. Las principales organizaciones agrarias también entrarían en el lote:“Por tanto es necesario (siguiendo dicho relato) que todos los patriotas (agricultores, transportistas, pescadores, empresas familiares, trabajadores conscientes, autónomos...), se levanten contra estos políticos vendidos “, explica.

“En este sentido (y en conexión con movimientos similares en toda Europa) –prosigue–, la tractorada pretende ser la mecha que lleve a la calle un movimiento amplio y transversal de ciudadanos justo en un año electoral clave tanto en Europa como en EEUU”.

Para el especialista, el éxito de la movilización se ha debido a dos cuestiones: la primera “y fundamental” es que existen condiciones objetivas para movilizar el descontento. “La PAC es una chapuza, el modelo de transición ecológica un disparate (incompetencia), la administración se ha convertido en una maquinaria burocrática sin aportar valor realmente al sector, etc”.

“Hasta ahora –continúa– la gente miraba para otro lado porque más o menos se tiraba para adelante. Pero con la subida de costes, caída de precios percibidos, reducción de subvenciones PAC, falta de inversiones en infraestructuras, sequía y (la puntilla) entrada de productos alimentarios de terceros países... la situación ha llegado al límite”.

"La agricultura se ha utilizado durante años como moneda de cambio"

“En este contexto (y esta sería la segunda razón) ese discurso, por decir, patriota, del que hablábamos antes ha calado hasta el fondo –añade–. Sobre todo viendo lo que está pasando con el gobierno: independentista, una izquierda difusa, etc”.

En gran medida, la izquierda acusa ahora su propia incomparecencia: “Hace tiempo que ha perdido sus referencias rurales y su ‘wokismo’ y retórica cambioclimatista le impiden hacer un diagnóstico racional de lo que está pasando. Y que se olviden de rollos antifascistas, referentes ultraderechistas, Vox, etc. Esto no va de eso –subraya Jesús Parra–. Todos esos simplemente se han encontrado el terreno abonado, han sembrado y ahora empiezan a recoger los frutos”.

“El personal está ‘jarto de to’ y quien sabe si esto va a ir a más” , concluye. Si la protesta se alarga unos cuantos días, coincidirá con la convocatoria de los transportistas.

“Los intereses geopoliticos que marcan cosas como la Agenda 2000 se perciben vinculados a las élites, y no a los intereses de la gente de a pie –desarrolla Parra–. La agricultura se ha utilizado en últimos años como moneda de cambio y se pensaba que con las subvenciones los agricultores se mantendrían callados. Pero esto ha estallado y ya no sirve: la transición ecológica no se puede hacer a base de subvenciones y prohibiciones. Ni se puede hacer en cinco años”.

La transformación a la que tiene que hacer frente el campo es “mucho más compleja”, aunque existen experiencias exitosas “que ni el gobierno español ni el andaluz han tenido en cuenta. ¿Qué ha pasado con los fondos estructurales de la UE que se han tenido que devolver por no haberse ejecutado? Esos fondos eran en gran parte para esto”.