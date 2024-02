Huelga del campo: "Las grandes organizaciones no han sabido defendernos"

"Somos gente pacífica,agricultores y productores, hasta que nos quiten el plato de comida. Si no nos dejan poner un plato de comida a nuestros hijos, el agricultor se transforma en guerrero". Eso es el mensaje que David Ortega, portavoz de los cientos de agricultores que llegaron hoy a la capital gaditana, transmitió a la recién nombrada subdelegada del Gobierno, Blanca Flores, y a todos los políticos del país.

Fuera de las convocatorias de las protestas oficiales, los próximos 21 de febrero y 22 de marzo, la movilizaci´pon de hoy es consecuencia, comentaba esta tarde David Ortega, de las políticas de enfrentamiento en las que lleva sumergido el ámbito político, fomentando "la individualidad y los tribalismos en vez de la unión", algo que viene bien "a nivel de clientelismo".

En los pasados días, en ASAJA no sólo se desmarcaban del llamamiento, sino que recordaron a sus socios que la convocatoria no contaba con el permiso de Subdelegación y llamando a actuar de forma "inteligente". La respuesta desde la Plataforma 6F Sector Primario fue que las grandes organizaciones agrarias habían "dividido, defraudado y politizado al campo": "Os valéis del miedo para amedrentar a los agricultores asociados a vuestra organización, creándoles indecisión y descontento", afirmaron, para después apuntar que utilizar el miedo ya no "iba a servir de nada".

Muchos de los agricultores hoy presentes en la protesta sienten que las plataformas convencionales, con "intereses políticos detrás", están "deslegitimadas" para transmitir el descontento del sector: "El campo no es una cuestión monetaria o vocacional: es una forma de vida -explica Ortega-. Y eso parece que no lo entienden, esa parte sentimental se les olvida a las organizaciones, no lo tienen en cuenta".

Así, ante las acusaciones de formar un movimiento politizado, en la Plataforma 6F Sector Primario apuntan que la politización viene de lejos: los grandes propietarios, bajo el paraguas de ASAJA, a los que se suele asociar con la derecha; y los pequeños agricultores, bajo COAG o la UPA. Para evitar esto, afirman, se puso en marcha en redes esta iniciativa en la que los agricultores "van por libre, sin sesgo político".

"El sector primario es un sector muy deprimido, cansado de pedirle a nuestras organizaciones que paren esto, o que negocien, con Bruselas para paliar, por ejemplo, la carga burocrática, y no han sabido defendernos", afirma Ortega.

"Asaja nos ha copiado las reivindicaciones"

Este punto se suma a otros muchos -seguros agrarios, PAC, Cláusulas Espejo en el comercio, medioambiente- que recogen, también, las reivindicaciones que sostienen las movilizaciones convocadas por las organizaciones mayoritarias (ASAJA, COAG, UPA) para los próximo 21 de febrero y 22 de marzo. "Es una lista de peticiones que luego ASAJA nos ha copiado", afirman, al preguntarles si la plataforma coincide en todas las demandas con las grandes organizaciones.

Las protestas en España se unen a una serie de movlizaciones que han estado teniendo lugar estos días en el entorno europeo. De hecho, a resultas de esa presión, Bruselas anunciaba ayer que retiraría el proyecto encaminado a reducir a la mitad el uso de pesticidas en la UE: "Los fitosanitarios son nocivos dependiendo de la cantidad, de dónde, de cuándo -apunta David Ortega-. Lo que ocurre es que el tema medioambiental queda muy bien de cara a la galería".

Y luego está, por supuesto, la cuestión de los acuerdos de libre comercio, que permiten la entrada en nuestro país de producción a menor precio y sin los mismos controles. "Y así puedes ver en el supermercado maíz y boniatos transgénicos de EEUU, hortícolas de África o trigo de Ucrania", ejemplifica David Ortega. Sin olvidar, añade, la coyuntura de fuerte aumento de coste en la electricidad y el transporte, lo que se traduce en la subida de precios.