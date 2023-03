Javier Solana: "La función más importante del Ejército hoy no es defender a España, sino a Europa"

Javier Solana llega a Cádiz con el brazo en cabestrillo, aunque se defiende: "Sólo soy un mes más viejo que Biden, y bajo las escaleras mejor". Llega, también, de la mano de Ramón Vargas-Machuca, para formar parte de los Encuentros SER sobre Defensa, en compañía de los periodistas Verónica Sánchez y Francisco José Román. "Lo complicado no es que Javier venga a Cádiz, sino tener que hablar porque, a estas edades, uno divaga y se emociona", aseguró el socialista gaditano al presentar al que ha sido "el ministro más duradero de González y, probablemente, de la democracia". Para Vargas-Machuca, el ex secretario general de la OTAN tiene una naturaleza de "profesor ilustrado", que le viene de influencia familiar, un "convensador que escucha con atención muchas opiniones diferentes y representa un tipo de persona muy necesaria hoy, de las que miran hacia adelante, hacia fuera y con las luces largas". Mencionó también al hablar de Solana las "heridas maquiavélicas": aquellas que se producen en la vida política cuando hay que tomar "decisiones trágicas, que son inevitables y dolorosas", reflexionó, refiriéndose a los bombardeos de la OTAN en la antigua Yugoslavia.

Desde entonces, más de un cuarto de siglo después, el mundo vive una nueva reconfiguración mundial y el suelo europeo, otra guerra: "En poco tiempo -afirma el propio Javier Solana-, el mundo se ha convertido en un lugar muy distinto del que empezaron a vivir las actuales generaciones. Y el cambio más importante es que el mundo occidental tiene que empezar a tomar conciencia de que no es el único mundo: hoy tenemos a una China que está creciendo con una fuerza tremenda. Ocurre que, además, estamos haciendo frente a problemas globales, que necesitan instituciones globales, y por eso es fundamental que las grandes potencias sean capaces de entenderse. No hay solución al cambio climático, por ejemplo, si no nos ponemos de acuerdo con China. Y hemos de hacerlo en una relación que va a seguir siendo competitiva. Que no seamos capaces de ver los grandes retos y estemos pegándonos tiros en el territorio más civilizado del mundo no tiene sentido".

En el cóctel de tiempos interesantes, el último ingrediente ha sido, por supuesto, la guerra en Ucrania, "cuando la UE no nace para la guerra sino para la paz, y esto es un serio problema, ya que hoy estamos viendo una guerra entre europeos y rusos, que son europeos en cierta manera. La UE está cambiando hacia la seguridad, hacia la defensa. Yo nunca pensé que iba a vivir un día una guerra con Rusia", añade, recordando las negociaciones entre OTAN y Rusia para que se empezara a abrir la Alianza Atlántica.

Para el ex secretario general de la OTAN, el diplomático tiene que tener una función de jardinero -¿fiel, infiel?-. Como un jardinero, el diplomático "tiene que estar pendiente de todo y no cerrar ninguna puerta. Porque se nos han acabado las posibilidades de hablar sin hacer".

Gran defensor de la idea de la Unión Europea, Javier Solana opina que, tras el Covid, Europa es una región mucho más integrada. La UE vive, asegura, un "momento muy bueno desde el punto de vista político y económico, además de generar una cultura de integración. Hemos salido a los mercados globales por primera vez con el euro, lo cual es muy importante". En esta línea, asegura, "la función más importante del Ejército hoy no es defender a España, sino a Europa. Hay que empezar a pensar europeamente desde las vacunas, a las armas, la enseñanza o la investigación", insiste, abundando en que, dentro de esta línea, "España tiene un peso relativo muy alto".

"A Estados Unidos lo une el odio a China, pero con China tenemos que hablar"

Recuerda el actual presidente de EsadeGeo que, en las últimas votaciones de la Asamblea de Naciones Unidas, unos 140 países condenaron a Rusia, hubo "muchas abstenciones y sólo cuatro se negaron. ¿Qué nos dice esto? Que hay una parte de países del mundo que no quiere elegir. China no quiere conflicto alguno". China, que juega un papel fundamental en el presente desarrollo geopolítico, "es, por ejemplo, una potencia que se ha equivocado en el tema de la vacuna, desarrollándola de forma aislada, y su solución frente a la pandemia fue muy complicada. A nivel armamentístico, China está aún lejísimos de Estados Unidos. Pero llegará un día en que se pondrá más cerca de Estados Unidos a nivel de crecimiento, y ese es el gran temor de los americanos".

Para Javier Solana, que ha conocido a "todos los presidentes norteamericanos que se puedan nombrar", uno de los principales riesgos del mundo actual es que Estados Unidos es un país "fragmentado, y la única cosa que los une es el odio a China, y como con China vamos a tener que hablar, tenemos un problema serio con los americanos". El mundo cambia tanto y tan rápido, reflexiona Solana, que aunque ahora el gran problema sea la energía, "en nada estaremos en la Inteligencia Artificial a un nivel importantísimo, el gas no será el factor más importante de producción, porque habrá alguna tierra rara que no tenemos, y la tendrá China o los países del Segundo Mundo. De hecho, a medio plazo, yo creo que viviremos una crisis de tierras raras, de elementos en el sistema periódico que serán fundamentales para la IA".

Abundando en el panel internacional, Javier Solana no encuentra preocupante, sin embargo, la situación del Magreb, un escenario que complicó Donald Trump, "rompiendo los equilibrios de norte de África al buscar más apoyo para Israel, y Marruecos puso al Sáhara como condición. Fue una metedura de pata de Trump que desconocía el valor de las cosas, y Biden no va a dar marcha atrás, y a nosotros nos va a causar cierto problema". Ve significativo, no obstante, que tanto Suecia como Finlandia hayan pedido entrar en la OTAN, "y pienso que una Europa con regiones en las dos organizaciones (OTAN y UE) es mucho mejor".

"Actuar en política es muy difícil -reconoce Solana-. Te deja siempre un poso muy desagradable, lejos del ideal. Se sufre mucho porque tomas decisiones que no llegan a aliviar, pero hay que tomarlas. He vivido cosas tremendas en mi vida y me gustaría que, al menos, sirviera para los demás".