Isabel Díaz Ayuso hará campaña por el PP en Jerez y Cádiz

Isabel Díaz Ayuso participará en actos de campaña en Jerez y Cádiz por las elecciones autonómicas del próximo 19 de junio. Así lo ha anunciado este lunes la presidenta de la Comunidad de Madrid y líder del PP madrileño en un desayuno informativo de El Debate. Ayuso, que no ha concretado en qué fecha acudirá, ha declarado que irá a Andalucía las veces que se lo pida el presidente de la Junta y candidato del PP, Juanma Moreno. "Siempre he estado ahí donde mis compañeros me lo han pedido", ha dicho a continuación.

Por otra parte, preguntada por los posibles pactos de gobierno, ha sostenido que hay que esperar el resultados de las urnas para saber "qué quieren los ciudadanos".

"Lo que sí tengo claro es que estoy convencida de que no quieren más socialismo, no durante un tiempo. Del socialismo se sale, y cuando se prueban otras alternativas uno ya quiere mirar hacia adelante y quiere libertad y prosperidad", ha declarado.