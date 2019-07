IU alerta de la escasez de médicos de familia en la Sierra

Izquierda Unida alerta sobre la falta de médicos de familia que padece la comarca de la Sierra de Cádiz y llama la atención sobre la necesidad de plantear medidas que hagan más “atractiva” la zona para la llegada de profesionales médicos. Así se lo ha planteado el alcalde de Bornos y diputado provincial de IU en el grupo Adelante, Hugo Palomares, al subdirector del Área de Gestión Sanitaria Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, José Enrique Sánchez Basallote.

El también coordinador comarcal de IU en la Sierra de Cádiz ha trasladado al representante del SAS la “gran preocupación” que existe en la comarca ante la escasez de médicos para cubrir los centros médicos, tanto de día como de urgencias, en cada uno de los municipios de la comarca, “de una parte, porque las condiciones que se les ofrece no son las más idóneas y no les interesa y de otra, porque la zona no les resulta atractiva y prefieren elegir otros destinos”; “la cuestión es que es necesario que entre todos, alcaldes y administración, empecemos a darle una vuelta a este asunto para lograr que la Sierra sea atractiva para cualquier profesional, sea del sector que sea, y en este caso, plantearemos una estrategia común que nos permita contar con el número de médicos que necesita y se merecen los ciudadanos de la Sierra”.

El encuentro con el SAS, que ha servido para abordar otros asuntos pendientes, ha supuesto, según el diputado provincial, “una primera toma de contacto de un asunto que preocupa mucho a todos los vecinos de la Sierra de Cádiz”. Palomares afirma ser “consciente de que este problema es común a las zonas rurales y a la despoblación que viven los pueblos, pero la labor nuestra como administraciones es buscar soluciones a esta realidad y encontrar los incentivos que hagan que la Sierra sea un destino elegido”. Por otro lado, el diputado provincial ha insistido en la apuesta de IU por que la Sierra cuente con un hospital comarcal público sigue en pie, “no nos cansamos de decir que bajo el paraguas de lo público se puede gestionar de manera efectiva y rentable, evitando que se pierdan plusvalías en el camino que podrían reinvertirse en mejores infraestructuras”.