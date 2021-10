Horeca prevé que se agoten los descuentos de la campaña 'Cádiz vale más' en la hostelería

El presidente de la Federación de Empresarios de la Hostelería de la provincia de Cádiz (Horeca), Antonio de María, ha asegurado que "en principio, se considera que se agotará todo el montante de los vales" de la campaña 'Cádiz Vale Más' puesta en marcha por las tres Cámaras de Comercio de la provincia, Diputación y Horeca, aunque ha reconocido que "el arranque está siendo lento".

En declaraciones a Europa Press, de María ha explicado que "para la puesta en marcha de la campaña se creó una mesa, en la que estaban las tres Cámaras de Comercio, Diputación de Cádiz y Horeca, y sobre ello se ha ido trabajando y se ha dado la luz verde al procedimiento que, ya de por sí, viene con la experiencia de que en el norte se ha puesto en marcha en otras localidades y ha funcionado muy bien".

En este sentido, ha detallado que "la campaña permanecerá hasta el 5 de diciembre", una fecha para la que espera que se hayan agotado todos los vales a disposición de la ciudadanía. Además, ha desarrollado que "todavía el 97 por ciento de las personas no están al tanto de lo que hay y este fin de semana, el primero de la campaña, va a ser definitivo porque es cuando más salen los ciudadanos y, cuando vean que les está costando la mitad los consumos en la hostelería, se correrá la voz y se moverá todo el mundo".

De la misma manera, ha apuntado que "el sistema es muy sencillo, sólo hay que dar nombre y el número de teléfono y automáticamente dispones de 50 euros para poderlos emplear en los pagos en la hostelería". "Además, como es por persona, un matrimonio tiene 100 euros, y si tiene un hijo mayor de 18 años son 150, por lo que las cantidades son importantes", ha añadido el presidente de los hosteleros.

No obstante, la difusión no tiene que circular únicamente entre la población, sino que "el boca a boca va a correr en dos direcciones: uno en el público y otro en los empresarios" porque "en Horeca hay 800 empresas dadas de alta, a ellas se les ha informado exhaustivamente, algunos se han apuntado y otros no" y "cuando vean que los demás empiezan a funcionar y que les llegan clientela, se acabará apuntando todo el mundo, porque el empresario también se apunta muy sencillamente".

Por último, ha insistido en que "no es complicado, y como todo se hace con el móvil y se paga con tarjeta, el empresario cobra a los 15 días, no es nada incierta la fecha de cobro de los vales".