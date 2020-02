Herido por una aparatosa embestida de un toro en las fiestas de Benaocaz

Un vecino de Arcos, de 56 años, sufrió el domingo por la tarde una aparatosa cogida en la suelta de toros que Benaocaz realizó para celebrar los actos en honor a San Blas, patrón de la localidad. El hombre sufrió diversas heridas de consideración y permanece desde entonces ingresado en el hospital Virgen de las Montañas, en Villamartín.

El hombre que participaba en el festejo subido a la ventana de una de las casas del recorrido se vio sorprendido por el morlaco, que lo embistió por sorpresa volteándolo por los aires, con lo que cayó al suelo, produciéndole heridas de distinta consideración. En concreto, el corredor sufrió una herida inciso contusa a nivel cervical fruto de la cornada, además de un traumatismo cráneo encefálico por el golpe que se dio tras ser zarandeado por el astado. También sufre neumotórax izquierdo, del 15%, según fuentes cercanas.

La embestida del toro provocó escenas de miedo en testigos que estaban participando en el festejo, pues no se sabía el alcance de las heridas y se temía por su vida. Tras una primera asistencia médica, el herido fue trasladado hasta Villamartín, donde fue asistido por los facultativos. Hoy su pronóstico es estable. También en la suelta de este toro, que se celebró a las cinco de la tarde, sufrió heridas otro joven, aunque no fueron de consideración y no precisó hospitalización.

La festividad de San Blas se desarrolló el domingo con dos sueltas de astados. Una primera, a las doce y media de la mañana, donde no hubo ningún incidente, y otras a las cinco de la tarde, con la cogida del hombre de Arcos, que sobrecogió los ánimos de los presentes.

Benaocaz ha celebrado este mediodía de lunes su procesión en honor a San Blas, el patrón, y disfruta de un día de fiesta local.