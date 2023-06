Héctor Párraga desmiente a Macarena Olona y no liderará la lista de Caminando Juntos por Cádiz

Héctor Párraga ha desmentido el anuncio realizado por Macarena Olona de que el exintegrante de Más Madrid iba a ser el cabeza de lista de la candidatura de Caminando Juntos, el nuevo partido de la exdirigente de Vox, en la provincia de Cádiz.

Esta rectificación la realizó el propio Párraga en la tarde del martes pocas horas después de que Olona comenzara a publicar en sus redes sociales algunos de los nombres que iban a formar parte de las listas de la nueva formación política.

NO VOY A SER CANDIDATO POR "CAMINANDO JUNTOS".No voy a formar parte de esta organización política ni ninguna otra para las elecciones.Continuaré ganándome mi vida como hasta ahora, como abogado laboralista.Siempre a favor del trabajador.Derechos sociales siempre. — Héctor Párraga ❤️💛💜🐶🐶🔻 (@hectorparraga) June 6, 2023

Así, ha sido el propio Párraga quien ha anunciado en sus redes sociales que se baja del proyecto después de haber sido anunciado como candidato. El ex de Más Madrid ha indicado en un tuit que "no voy a ser candidato por Caminando Juntos. No voy a formar parte de esta organización política ni ninguna otra para las elecciones. Continuaré ganándome mi vida como hasta ahora, como abogado laboralista. Siempre a favor del trabajador. Derechos sociales siempre".

De esta forma da marcha atrás a la publicación realizada por Olona. Caminado Juntos presentará candidatura en al menos diez provincias, cuatro de ellas andaluzas: Cádiz, Sevilla, Málaga y Granada.

En una entrevista con EFE, Olona anunció que tendrá que conseguir un total de 21.700 firmas que la avalen entre votantes de esos territorios. Además de las cuatro andaluzas, habrá candidaturas de Caminando Juntos en Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Murcia y Las Palmas.

Olona avanzó que la lista por Sevilla la encabezará Diego Romero, fundador de Vox en la provincia; por Málaga irá José Luis Cortés, exdirector del equipo jurídico de Vox en la provincia, mientras que la lista de Granada la cerrará Ramón Quesada, fundador de Vox.

No obstante, admitió que todavía tendrá que subsanar algunos "defectos formales" de la inscripción de su partido político que le ha comunicado el Ministerio del Interior.

"Tenemos una semana de vida y recursos limitados", recordó Olona, quien sobre la posibilidad de que su presencia sea reclamada en alguna provincia para presentar candidatura, aseguró que está "deseando" que eso ocurra.

Respecto a las expectativas ante las próximas elecciones, admitió que será complicado que su partido consiga representación parlamentaria "porque necesitamos el 12 por ciento de los votos en Granada o el 5 en Madrid", y agregó que si no lo logra se retirará de la vida política.

En cuanto al que fue su partido, Vox, aseguró que no tiene ánimo de revancha, "solo un sentimiento de perdón", y añadióque incluso le tiene "mucho cariño" al portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros.

Subrayó, que ha cumplido con su promesa de volver a la política "desde Granada", aunque no ha concretado con qué financiación cuenta para la campaña electoral.

Por ahora, ha explicado, tiene que certificar su inscripción como partido político y, a partir de ahí, no descarta la vía de la microfinanciación o campaña de recogida de fondos a través de internet e, incluso, alguna otra fórmula alternativa.

En este punto ha desvelado que en su día se le ofreció financiación para presentarse a la alcaldía de Madrid: "Habría sido divertido estar con Ortega Smith en el Ayuntamiento", ha ironizado.

"Sé que en estas elecciones tengo que reconstruir muchos puentes que yo he contribuido a dinamitar", señaló antes de lamentar los ataques que ha sufrido en redes sociales en los últimos meses. "Y, precisamente, quien más me ha defendido son mujeres de izquierdas" en un mundo político en el que "la mujer que no es sumisa o es puta o está loca".