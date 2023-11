Hágase la luz en la Bahía de Cádiz

EN 2004, la agencia estadística de la Unión Europea, Eurostat, acuñó el término LUZ, desconozco si jugando con el significado de tal voz en la lengua del miembro español, ya que LUZ es el acrónimo de ‘Large Urban Zones’ (“áreas urbanas grandes”), que llamamos comúnmente Áreas Urbanas Funcionales o AUF, expresión de formato técnico para una comunidad de intereses a la que sigue conviniendo la denominación de tradicional de mancomunidad. Con el inicio de la redacción de la ‘Agenda Urbana de la Bahía de Cádiz-Jerez’, la Diputación de Cádiz ha pulsado el interruptor de la luz de la cooperación estratégica y las complementariedades territoriales de “Bahía de Cádiz-Jerez” (Cádiz, San Fernando, Chiclana, Puerto Real, El Puerto y Jerez).

Al pensar en este proyecto retomado tras diversos arreones que adolecieron de falta de coordinación técnica y limitaciones competenciales, y a riesgo de irritar a los devotos de Lennon, se viene a la cabeza la canción ‘Imagine’, de la que osamos rozar la blasfemia tuneando algunos versos (canta la Diputación): “Imagina que no todo es tu ciudad, no es tan difícil si lo intentas, ninguna identidad es mejor o peor, imagina una hermandad de municipios , compartiendo recursos en paz aunque compitiendo lealmente; quizá pienses que soy un soñador, pero no soy el único, tal vez pronto te unas a nosotros, y Bahía de Cádiz-Jerez será una sola cosa”.

Este “sueño” no es un adanismo de la Diputación; antes, ella misma y otras instancias –empresas, empresarios, geógrafos, economistas, políticos, periodistas—han imaginado esa potencialidad sobresaliente con la que obtener los frutos de la colaboración, la cooperación en competencia y el compartir capacidades y recursos obteniendo economías de escala y efectos multiplicadores (las llamadas sinergias).

Y ello, en una zona privilegiada por su ubicación, con infraestructuras actuales valiosas y complementarias --viarias, aeroportuarias, portuarias--, algunas grandes empresas industriales, una gran extensión de términos municipales y sus conurbaciones costeras y de interior. Localidades que, sin duda y por derecho, son objeto prioritario de fondos y ayudas, no sólo de la UE dentro de la ‘Agenda 2030’ y los ‘Objetivos de Desarrollo Sostenible’, como los FEDER POPE 2021-2027.

Un área metropolitana potente

Hablamos de un área con nada menos que 640.000 habitantes, no pocos de ellos ‘commuters’, esto es, personas que se desplazan para trabajar dentro un área metropolitana, que en este caso estaría entre las mayores de España, y debe constituir un apetitoso destino de inversiones públicas, y privadas. Muchas personas de la Europa con mayor renta per capita, y también del resto de España, tienen puestos sus ojos en una segunda o primera residencia en esta ‘comarca de facto’. Por ejemplo, en una ciudad magnífica como Jerez el precio del suelo es asequible, y es factible a día de hoy acceder entre casas y trabajo entre las 6 localidades en coche, tren y trambahía, ferry o incluso bicicleta con o sin batería. El juego de la oferta y la demanda del mercado de la vivienda buscaría algún tipo de mayor equilibrio y más valor. El escenario natural y urbano, las personas y el clima ayudan a esta empresa.

Este periódico pensó en una visión ‘externa’ sobre esta área metropolitana. Soy forastero, de Sevilla para más señas, pero forastero que va y vuelve diariamente en tren, Comes, Blablacar o –ocasionalmente, en vehículo propio--, con lo que resido ‘aquí’, o sea, pago IBI, agua, luz, gimnasio, literatura y prensa, mercado y súper, parking y tapeo fino aquí. Este tipo de transferencia diaria o habitual es, en el marco Bahía de Cádiz-Jerez que nos ocupa, una populosa realidad con potencialidad de crecer, más directa y más posible ahora dada la compatibilidad política de bastantes autoridades locales del área.

El espacio y sus oportunidades, cabe reiterar, son difícilmente igualables. Hay una importante y aun así escasa fortaleza industrial, y mencionemos a Navantia, Airbus y el ‘cluster’ bodeguero como casos visibles. La gestión portuaria, y disculpen la obviedad, es una gran clave que irradia posibilidades de crecimiento y más valor añadido. Un espacio ‘pangaditano’ con rasgos y contornos que se deben consolidar, con mayor propósito y vocación de prosperidad entre términos municipales unidos sin remedio en una gran ‘provincia’ de de costa y ‘hinterland’, una metrópolis sureña irresistible para el propio y el ajeno, atractiva para un turismo de calidad. En general, de un consumidor de ocio con criterio, por lo que conviene franquearle el acceso huyendo de cierto cutrerío turístico, como el de las viviendas de explotación turística en casas de vecinos (negocio opaco y molesto que pide a gritos una nueva regulación para la convivencia y la dignidad de los barrios históricos: la Junta va a regular este desafuero, por fin, mediante un decreto que se promete para antes de fin de año).

Por cierto, como en la Junta, el PP gobierna cuatro de los seis ayuntamientos implicados en el proyecto de la Diputación, también regida por el partido conservador: es de ley y obligado abrirse puertas no sólo entre parientes, y tender puentes y foros de colaboración --con el mismo nivel y altura de miras-- con los alcaldes del PSOE (San Fernando y Chiclana). Cambiar debilidades por fortalezas en base al tamaño y la cooperación intermunicipal es posible, y permitan la opinión desde ‘afuera’. Aceptemos la “intermodalidad” no sólo en su acepción de transportes: conviene ampliar la panorámica estratégica para proveer de futuro y mayor prosperidad al Área Metropolitana que nos ocupa (en esta gran área en concreto, no digamos en la bastante consolidada ‘novena provincia’, el Campo de Gibraltar). El papel de la Diputación de Cádiz se antoja clave, y ya está la Corporación manos a la obra con la ‘Agenda Urbana y Rural de la Provincia de Cádiz’. La pintan calva. (Gracias por aceptar a este forastero. No esperaba menos, la verdad.)