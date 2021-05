El Grupo Operativo Quercus Selección, a la vanguardia contra la seca del alcornocal

El alcornocal en la provincia de Cádiz y en otras zonas de España, está sufriendo desde hace años un proceso que de forma genérica se denomina ‘la seca’ o decaimiento de las quercíneas. En el seno de la investigación sobre las causas de esta enfermedad o síndrome, se ha demostrado la participación, entre otros patógenos, del oomiceto Phytophtora cinammomi, un hongo que, al estar presente en el suelo, destruye las raíces y desencadena la mortandad de los alcornoques. Su proliferación viene determinada por tres factores: el cambio climático, la pérdida de calidad microbiana del suelo y el envejecimiento de las masas de alcornoques.Esta mortandad de pies adultos, unido a la clara falta de regeneración existente en los montes, ha provocado la pérdida de gran cantidad ejemplares, con la consiguiente pérdida de producción y de calidad del corcho, por lo que además está produciendo un fuerte impacto socioeconómico en las zonas rurales afectadas.

No existe hasta el momento un tratamiento curativo eficaz para frenar y luchar contra el avance de ‘la seca’. Sin embargo, sí puede evitarse la propagación del Phytophtora cinammomi mediante la investigación, el hallazgo y la selección de ejemplares tolerantes. Las repoblaciones que se han hecho en los últimos años han venido demostrando que el oomiceto no hace distingos y afecta tanto a árboles jóvenes como adultos. Por el alto coste que supone este trabajo, cada vez son menos los propietarios que, en solitario, se atreven a realizar los estudios y la selección, pues no garantiza el éxito de la plantación de cara al futuro.Por estos motivos, y financiado con Fondos FEDER a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el sector se ha puesto de acuerdo para la creación del Grupo Operativo “GO Quercus Selección” con el objetivo de conseguir un material vegetal de reproducción, evaluado como tolerante a la Phytophtora cinammomi y que, en lo posible, presente un porte, crecimiento y calidad de corcho idóneo para usar en futuras repoblaciones.En el Grupo Operativo Quercus Selección participa ASAJA Cádiz, y también ASAJA Nacional, IMIDRA, CICYTEX, Montarsa, La Almoraima S.A.S.M.E. y Viveros la Veguilla. Cada miembro aporta su experiencia al proyecto.

A pesar de las limitaciones debidas a la COVID-19, el Grupo Operativo ha realizado una selección de fincas con áreas afectadas por la “seca”en la provincia de Cádiz y en Extremadura. Para lograrlo, se realizó un meticuloso trabajo donde se estudiaron los planes de gestión de las fincas y analizaron las formaciones vegetales existentes para determinar aquellas que habían perdido pies de alcornoque al comparar varias series de fotografías aéreas. Se seleccionaron fincas con monte alcornocal puro o mixto, que tuviera zonas con árboles secos de entre media a una hectárea, o huecos en la masa no debidos al tipo de suelo u otros agentes externos, como herrizas o incendios, pero en donde a su vez, se identificaran pies vivos dentro del foco. Se preseleccionaron en primer término 119 fincas, y tras varias visitas a las fincas y análisis, se designaron 11 en las que se delimitaron las zonas de seca para localizar los posibles árboles candidatos. En estas once fincas se realizó una preselección de árboles. Tras este análisis, se han visitado las áreas preseleccionadas para comprobar in situ el estado de los árboles, su porte y calidad de corcho. Además se recogieron muestras de suelo y raíz para verificar la existencia del oomiceto. De cada árbol preseleccionado se completó una ficha descriptiva, con foto del ejemplar, plano de localización y serie histórica de ortofotos. Fruto de todo este trabajo, y a modo de conservación de este valiosísimo material genético, se ha realizado una plantación en la provincia de Cádiz, con planta obtenida de árboles seleccionados de un ensayo de procedencias establecido hace más de 20 años.

Desde ASAJA Cádiz subrayan que “nos sentimos muy orgullosos de participar en este novedoso proyecto de investigación científica que está teniendo ya los primeros resultados esperanzadores para luchar contra ‘la seca’. Este proyecto se une a otro proyecto muy diferente pero con objetivos comunes (luchar contra la seca) que ASAJA Cádiz viene desarrollando desde hace varios años, gracias al apoyo de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz.