Grazalema fue el municipio de España con más lluvias en los últimos días

Las lluvias copiosas se hicieron de rogar en este 2024. Y en los últimos días, por fin se han podido ver días enteros de precipitaciones abundantes. Tanto es así que varios municipios de la provincia han destacado a nivel nacional en los registros.

La Agencia Estatal de Meteorología sitúa a Grazalema como el punto más lluvioso del país en tres de los cuatro últimos días. El viernes 9, el domingo 11 y el lunes 12 de febrero destacó con mucha diferencia sobre el resto. Además, en el listado de las localidades donde cayó más agua también pueden verse otros sitios de Cádiz.

La borrasca 'Karlotta' ha dado una tregua necesaria a la sequía. Aunque aún sea insuficiente, en Grazalema se ha podido ver un río Guadalete hasta arriba y caños donde no se veía agua desde diciembre de 2022. El viernes 9 fue el día con más lluvias. En Grazalema, se recogieron 161.5 milímetros de lluvia. La segunda localidad donde el cielo descargó más fue Vejer con 117.3 milímetros. El tercer punto fue Cortes de la Frontera (Málaga) con 93.2 milímetros. El sábado 10 fue el único día, de estos últimos, donde la provincia no lideró los registros de precipitación acumulada, al no producirse apenas lluvias.

Sin embargo, el domingo 11 de febrero Grazalema volvió a ponerse a la cabeza con hasta 144.5 milímetros. Muy lejos del segundo lugar, la estación de esquí de La Covatilla (Salamanca), que solo tuvo 30,2 milímetros. En esta jornada, también destacaron Jimena y El Bosque, con 22 y 20.26 milímetros, respectivamente.

En cuanto al lunes 12 de febrero, se repitió la situación. El municipio de la serranía gaditana lideró de lejos los registros de lluvias en toda España con 131.2 milímetros. Le siguió el municipio cordobés de Doña Mencía, con 24,4 milímetros, y Villanueva del Arzobispo (Jaén), con 23, 4 milímetros. De esta forma, Grazalema ha recogido en cuatro días más de 400 milímetros.

Este hecho no pasó desapercibido en redes sociales. De ahí que varias cuentas especializadas en meteorología, y hasta el propio Ayuntamiento de la localidad, celebraran la abundancia de las lluvias. De hecho, el embalse de El Fresnillo ya está casi al 100% de su capacidad.

Revienta el ‘chocho de la vieja’ y ‘los caños’ en #GrazalemaAltas precipitaciones en poco tiempo hace que el agua desborde por conductos al exterior de la piedra caliza en el entorno de Peñaloja.En total sumamos 449’7 mm., hoy ya 128’6 mm.#GrazalemaReinadelaLluvia pic.twitter.com/kjEVioVMyq — Radio Grazalema (@radiograzalema) February 12, 2024

No hay mejor forma de empezar la semana, ayer #Grazalema registró 144'5 mm. volviendo a ser el lugar de España donde más precipitaciones se han acumulado en 24 horas.Acumulamos en estos días, sumando los 103'3 mm. que llevamos en este lunes, 425'4 mm.#ElTiempoGrazalema pic.twitter.com/jxkqCYTYxo — Ayuntamiento de Grazalema (@ayto_grazalema) February 12, 2024