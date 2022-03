La Federación Nacional de Cofradías de Pescadores considera insuficientes las medidas del Gobierno

La Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP) considera insuficientes las medidas aprobadas por el Gobierno ante la grave situación económica que atraviesa el sector pesquero. Tal y como apunta la federación en una nota, las cofradías de pescadores no descartan convocar una manifestación para finales del próximo mes de abril en Madrid.

El presidente de la FNCP, Basilio Otero, ha manifestado que el plan de ayudas del Gobierno no cubre las necesidades reales de los pescadores, de ahí que el sector baraje la posibilidad de llevar a cabo una protesta multitudinaria en la capital española.

Para ello, se va celebrar una nueva reunión de la Asamblea General Extraordinaria de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores el próximo sábado, 2 de abril, a las 11:00 horas, para conocer la opinión de los socios de las cofradías de pescadores de toda España, donde se debatirá la celebración de la manifestación del sector pesquero español.

El comunicado de la FNCP explica que, a pesar del descontento por las ayudas del Ejecutivo, la flota pesquera saldrá a faenar ante las necesidades de los consumidores y del sector servicio como ejercicio de responsabilidad hasta que se decidan nuevas acciones de protesta.

Para Basilio Otero, presidente nacional de la federación, “las ayudas del Gobierno no cubren las necesidades reales de los pescadores ante los últimos acontecimientos, como la subida del combustible”. "Salir a faenar en estos tiempos no es rentable y se va a pérdidas, porque pescar tiene un coste para los pescadores que no podemos asumir en estos tiempos si no disponemos de las ayudas necesarias”.