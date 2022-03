Pescadores de Barbate: "No sale rentable echar el barco a la mar"

La invasión rusa a Ucrania ha desencadenado una cascada de consecuencias sociales y económicas que repercuten ya de forma directa en la provincia de Cádiz. La subida de precio de la gasolina y el anunciado paro de los transportistas ha hecho mella en la flota de cerco de Barbate. Un grupo de armadores ha decidido este jueves no salir a faenar, según explican, porque no les compensa. La inflación experimentada en los combustibles hace inviable "y nada rentable" la jornada en la mar.

“Hay 8 o 9 armadores que no están saliendo porque las ventas del pescado ya no llegan para pagar el gasóleo”, ha manifestado Tomás Pacheco, presidente de los armadores de Barbate.

El combustible para los pesqueros ha pasado de los 0,33 céntimos del año pasado hasta los 50 o 60 céntimos que costaba antes de inicio de la guerra en Ucrania. Desde la invasión rusa, el precio está por encima del euro, 1,15 asegura el armador barbateño.

"Con estos precios, no sale rentable echar el barco a la mar. Muchos hemos preferido parar y esperar a una respuesta por parte del Ministerio de Agricultura que compense esa subida del gasóleo", afirma Pacheco, que apunta también a la subida de precio del hielo, "un 40% más caro por el incremento del precio de la luz".

De otra parte, Andrés Barrera, trabajador de la lonja de Barbate, ha confirmado que varios armadores de la localidad han optado por dejar sus barcos amarrados a puerto este jueves. "Otros barcos artesanales, de cerco y arrastre, no obstante, sí han salido a faenar, por eso la lonja está abierta y, en principio, seguirá funcionando a la espera de la evolución que experimente el sector pesquero estos días ante una situación tan delicada".

Soberanía alimentaria

Asimismo, el sector pesquero ha solicitado una reunión urgente a Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, para analizar las opciones que alivien la situación de armadores y pescadores ante los incrementos de los costes de explotación a los que se enfrentan desde hace meses y que han sufrido un duro revés tras los bruscos crecimientos del precio de la energía, entre ellos el gasoil, impactados por la invasión de Rusia a Ucrania.

La petición de la reunión urgente ha sido realizada tanto por la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP) como por la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), a través de sendos escritos dirigidos al ministro y ante unas previsiones que no auguran moderaciones a corto plazo.

En las misivas, ambas organizaciones han informado al ministro sobre la preocupante tendencia al alza del precio del gasoil, que representa más del 40% de los costes de explotación de la actividad pesquera, durante los últimos meses y que hace inviable la continuidad de la actividad.

Concretamente, según informa el sector, el precio del litro de gasoil se ha más que triplicado desde el último trimestre de 2020 hasta ahora, pasando de una media de 0,306 euros a superar 1 euro, respectivamente, siendo este último el más alto de la historia.

A todo ello, añade el sector en las cartas al ministro, hay que sumar la difícil coyuntura económica que está provocando también el aumento de los precios del gas y de la electricidad, de las materias primas, de los gastos logísticos, la inflación y el incremento de los impuestos y de las cotizaciones sociales.

La FNCP y CEPESCA también han trasladado a Planas la preocupación de los pescadores del sector que, en algunos casos -como en Barbate-, comienzan a no vislumbrar más salida a la situación que la paralización de la actividad de sus barcos si la situación no se revierte. Se necesitan, por tanto, soluciones urgentes por parte de la Administración para no precipitar un amarre por el coste inasumible en la explotación diaria de las embarcaciones y advierten que con el cese de actividad se pondría en peligro la cadena de abastecimiento alimentario.

Según ambas organizaciones, y así se lo transmiten a Planas en sus escritos, la situación que está viviendo el sector pesquero español es muy similar a la manifestada por los pescadores de otros países de la UE, tras una reunión celebrada por representantes europeos del sector.

Ante ello, CEPESCA y la FNCP solicitan analizar en la reunión distintas medidas, tales como bonificación de las cotizaciones a la seguridad social, ayudas de minimis, préstamos bonificados, reducción del IVA de los pescados y mariscos, ayudas por paralización temporal debido a circunstancias excepcionales o planes de desguaces, tendentes a aliviar la situación, así como posibles actuaciones en el ámbito europeo, ya que consideran que la problemática es común a la Unión Europea (UE).

Según ambas organizaciones, “al igual que otros muchos sectores, el pesquero se ha visto impactado durante los últimos meses por un alza desmesurada de sus costes de explotación que se han vuelto inasumibles tras las bruscas subidas del precio de la energía, especialmente del gasoil, debido a la invasión de Rusia a Ucrania. Confiamos en la sensibilidad del ministro y del Gobierno de España con este sector esencial y estratégico, que debe poder seguir garantizando la soberanía alimentaria en estos tiempos tan convulsos, por lo que confiamos en que entienda la urgencia y gravedad de la situación y nos convoque urgentemente”. “Esperamos una respuesta a la altura en esta situación que desestructura la pesca española y la hace víctima de situaciones no deseadas y sobrevenidas, absolutamente ajenas a nuestra labor diaria en el mar”.