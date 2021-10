Farmacéuticos del Hospital de Puerto Real reciben un reconocimiento en un congreso nacional

Farmacéuticos del Hospital Universitario de Puerto Real han recibido un reconocimiento en el 66 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, celebrado de forma virtual la pasada semana, por su estudio ‘Remdesivir y reducción de mortalidad en pacientes con Covid-19: análisis sistematizado de subgrupos de los ensayos clínicos’.

Este trabajo, que se ha hecho con el primer accésit de ‘Farmacia Hospitalaria J.R. Ferrándiz’ del congreso, ha sido desarrollado por Emilio Jesús Alegre del Rey y Manuel David Gil, farmacéuticos del hospital portorrealeño, con la colaboración de Catalina Alarcón de la Lastra-Romero y Marina Sánchez-Hidalgo, del Departamento de Farmacología de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla.

Esta publicación científica evaluó de forma objetiva el efecto del Remdesivir en la mortalidad de una determinada clase de pacientes con Covid-19, concluyendo que no se puede afirmar de forma fiable que este antiviral pueda reducir el número de muertes. “Sería necesario un ensayo clínico en este tipo de pacientes con Covid-19 (con oxígeno no de alto flujo) para valorar el verdadero beneficio de remdesivir”, concluyen los dos farmacéuticos del Hospital de Puerto Real.

Para la valoración de la eficacia de Remdesivir en pacientes con Covid-19 se empleó una herramienta que permite optimizar la selección de medicamentos según determinadas características de los pacientes, como la edad, mutaciones o tratamientos previos. Esta herramienta ya obtuvo el primer premio a la Mejor Comunicación Oral Científica en la edición 63 del Congreso Nacional de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria en 2018.

Este reconocimiento se suma a otras publicaciones científicas en algunas de las revistas más importantes del mundo –como The New England Journal of Medicine y JAMA Oncology-, y varios galardones de ámbito regional, nacional e internacional obtenidos por esta línea de investigación, que dará lugar a una tesis doctoral.