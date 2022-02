Espadas asegura que será interlocutor directo con el Gobierno para afianzar carga de trabajo de Navantia en la Bahía de Cádiz

Chiclana, San Fernando y Arcos una agenda de encuentros “a pie de calle” con plataformas vecinales, colectivos sociales y Ampas que reclaman a la Junta de Andalucía mayores inversiones en servicios públicos. “Esa es la mejor encuesta, la que te da la calle”, ha defendido Espadas, para luego añadir que “todos esos son problemas que no están siendo atendido por el Gobierno andaluz”. El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas , junto al secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix , ha desplegado este jueves en los municipios deuna agenda de encuentros “a pie de calle” con plataformas vecinales, colectivos sociales y Ampas que reclaman a la Junta de Andalucía mayores inversiones en servicios públicos. “Esa es la mejor encuesta, la que te da la calle”, ha defendido Espadas, para luego añadir que “todos esos son problemas que no están siendo atendido por el Gobierno andaluz”.

En San Fernando, el líder socialista ha mantenido además una reunión con el comité de empresa de Navantia, a instancia de los representantes de los trabajadores, donde se ha comprometido a ser interlocutor directo y permanente con el Gobierno de España para afianzar la carga de trabajo en las factorías gaditanas de la Bahía de Cádiz que llegan a dar empleo a 12.000 personas.

“Seguimos trabajando en nuestra interlocución y queremos, aunque podamos entender su inquietud, darles la tranquilidad de que el Gobierno de España, el Ministerio de Industria y el de Defensa tienen claramente asumida la necesidad de implicarse a fondo y garantizar esa carga de trabajo que le dé certidumbre en sus puestos de trabajo los próximos meses y los próximos años”, ha manifestado en una atención a medios en las puertas del astillero isleño.

Espadas ha reafirmado el carácter estratégico de la industria naval y su excelencia en la construcción de barcos desde hace 300 años, insistiendo en su importante peso dentro de la economía en Andalucía porque “lo que hacemos, lo hacemos muy bien”.

"Hay que generar más y mejor industria, que sea más competitiva, más tecnológica, y para eso se necesita formación para adaptarnos a las necesidades del mercado e innovación”, ha dicho. En ese sentido, ha recogido el guante que el comité de empresa le ha lanzado sobre la posibilidad de reabrir la escuela de aprendices, para lo que pedirán al Gobierno que se involucre.

Frente al compromiso del Ejecutivo de Pedro Sánchez con el BAM-IS en los Presupuestos Generales y las últimas inversiones anunciadas por la dirección de la empresa pública -que ejecuta en estos momentos el plan de rejuvenecimiento de la plantilla- como el centro de Excelencia de Sistemas Navales, Juan Espadas ha recordado en el transcurso de la reunión que en Andalucía se ha llegado al nivel más bajo del peso de la industria de su historia.

Así, ha reivindicado “un auténtico plan industrial andaluz, que pase por el desarrollo de una nueva industria y por la innovación y la tecnología para hacerla más competitiva”. “Al Gobierno andaluz le falta voluntad política y compromiso con el tejido industrial", ha dicho a los representantes sindicales.

Con la Federación de vecinos Isla de León, Espadas y Ruiz Boix han podido escuchar junto a la alcaldesa, Patricia Cavada, reivindicaciones como la finalización del centro de salud Camposoto y la situación de las Vueltas de Afuera, donde piden que se promueva con urgencia un plan de reconstrucción de estos muros perimetrales para garantizar la conservación del territorio salinero, con una visión estratégica de largo plazo que se basa en la necesidad de la defensa de la ciudad ante la subida del nivel del mar por efecto del cambio climático. Es una situación que deben afrontar todas las administraciones pero en dicha reunión se ha puesto sobre la mesa que “en la convocatoria del año pasado, la Junta recibió 17 millones del plan estatal de humedales y se puede actuar en ese ámbito”.

En Chiclana, junto al alcalde José María Román, ambos dirigentes han atendido a la plataforma por una sanidad justa que reivindica la construcción del centro de salud La Cucarela. "No podemos ir para atrás en en el estado del bienestar cuando contamos con más recursos que nunca”, ha afirmado el alcalde. En la misma línea, ha destacado “la verdad de los vecinos, las colas, las esperas, los profesionales sufriendo... mientras que la Junta que se niega a construir un nuevo centro de salud”.

Juan Carlos Ruiz Boix se ha referido a “la realidad ocultada” en el Parlamento por el consejero, ya que está instalado en una realidad ficticia. “Los vecinos elevan la voz por la situación sanitaria que viven, porque no tienen la atención debida”, ha apuntado para afear a Moreno Bonilla que “no conoce la calle y por eso niega el cuarto centro de salud a Chiclana, una población que se duplica en periodos estivales”. Por eso, ha anunciado que va a proponer "una batería de iniciativas para apoyar a los vecinos”.

José María Palomino, portavoz de la plataforma, ha lamentado que con 60.000 habitantes, cuando se proyectó el cuarto centro se contemplaron cuatro edificios, y hoy, con 20.000 habitantes más, la Junta considera suficientes los tres que hay. Ha recordado que el centro está proyectado, comprometido y planificado al mismo tiempo que ha lamentado que “muchos vecinos se van a la sanidad privada por la espera, lo que es indignante”.

Por su parte, Juan Espadas ha recriminado que el consejero dijese ayer que la situación sanitaria está normalizada y utilizase toda su proyección mediática "para intentar hacer como que no pasa nada". "Pero venimos aquí a Chiclana, con una media de más de 100.000 habitantes y muy por encima de 200.000 en verano, y la Junta dice que está bien con los centros de salud que tiene”.

“El Gobierno andaluz miente y hace como que no pasa nada, y nosotros vamos a denunciar día tras día los problemas. Los asumo en primera persona para cuando sea presidente si tengo la confianza de los andaluces”, ha dicho, frente a un Moreno Bonilla que se muestra “aburrido” de la legislatura y “sin proyecto”.

Espadas ha afirmado que Andalucía merece “un gobierno y un presidente centrado en los problemas reales de la gente”. “Cuando uno es presidente puede hacer lo que Moreno Bonilla, inaugurar y descubrir placas; pero también puede sentarse con los vecinos, escuchar las críticas y comprometerse invirtiendo”, ha incidido.

Sobre un posible adelanto electoral, Espadas ha manifestado: “Este gobierno está aburrido de la legislatura. No tiene proyecto, le sobra el dinero en los cajones, pero no invierte en los problemas de los andaluces. No sabe qué hacer con los fondos europeos y vamos a tener que devolver fondos europeos. Parece que le sobra legislatura”, ha advertido.