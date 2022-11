Eduardo Sánchez Roldán, mejor abogado de Project Finance en España

Eduardo Sánchez Roldán, natural de Cádiz y asociado senior de Clifford Chance, ha sido reconocido por su trabajo en Project Finance en la 15ª edición del ranking Best Lawyers (2023) como Lawyer of the Year, siendo el único galardonado con este título dentro de esta práctica en España. Además, ha sido reconocido por su trabajo en Derecho Bancario y Financiero.

Sánchez está especializado en asuntos de Project Finance en los sectores de energía e infraestructuras, incluyendo contratos de proyecto (EPC/O&M/MSA) y M&A de proyectos que abarcan transacciones españolas y de Latinoamérica.

Comenzó su carrera en una boutique española de arbitraje en París y más tarde trabajó en el área de Inversiones Internacionales y Legal en la Embajada de España en México DF. En 2013 fue contratado por el departamento de Mercantil Financiero de Cuatrecasas y trabajó en operaciones de Reestructuración de Deuda, Financiación de Proyectos y Financiación de Operaciones de Fusiones y Adquisiciones. Después, en 2014, se incorporó al prestigioso despacho inglés Clifford Chance.

Doblemente licenciado en Derecho y Administración de Empresas por la Universidad Complutense de Madrid, así como un LLM por el IE Law School donde fue número 1 de su promoción, Eduardo es hijo de José Eduardo Sánchez Romero, quien fuera decano del Colegio de Procuradores de Cádiz durante más de 20 años.

Los premios Best Lawyers emplean un proceso de encuesta sofisticado, concienzudo, racional y transparente, diseñado para obtener evaluaciones significativas y sustantivas de la calidad de los servicios jurídicos en cada especialidad o práctica a nivel mundial. Según esta organización, “la calidad de una encuesta de revisión por pares está directamente relacionada con la calidad de los votantes”.