No hay "constancia" de actuaciones contra el alga asiática, afirman en Ecologistas en Acción

El escenario de aumento fuera de escala de la temperatura del mar pone en jaque a todo el hábitat marino. ¿A todo? A todo, no. Ahí está la invitada no deseada, la omnipresente Rugulopteryx okamurae, cuyo seguimiento de poblaciones en el Estrecho indica que las altas temperaturas favorecen su reproducción vegetativa y el incremento de esporas. "En la perspectiva de Cambio Climático que vivimos -indican en una nota desde Ecologistas en Acción-, el alga se incrementará en nuestras costas si no se interviene urgentemente".

Según la Estrategia de control del alga Rugulopteryx okamurae, publicada por el Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) en julio de 2022, la práctica totalidad de las costas peninsulares ofrecen condiciones apropiadas para la especie a excepción de las del Cantábrico.

La estrategia redactada por el MITECO incluye una serie de acciones respecto a una especie inasora que está causando un impacto ambiental sin precedentes -por no hablar del económico- en los fondos marinos. Por ello, el texto incluye medidas como la erradicación de todos los individuos y propágulos, tareas contención, control poblacional, manejo del hábitat -que implique a otros elementos del ecosistema-, prevención de la dispersión mediante cuarentenas y controles y rastreo de la introducción.

Sin embargo, indican desde Ecologistas en Acción, hasta ahora la organización no tiene "constancia de que se estén llevando a cabo ninguna de estas actuaciones estratégicas".

Además, indican los ecologistas, "el alga invasora fue incluida a finales de 2020 en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, regulado por el Real Decreto 630/2013. También con fecha de 13 de julio de 2022 ha sido incluida en la Lista de Especies Exóticas invasoras preocupantes para la UE".

La inclusión del alga asiática dentro de la Lista de Especies Exóticas Invasoras impide su uso para comercialización aunque, señalan desde la plataforma ecologista, se han encontrando distintas utilidades y posibles usos de la Rugulopteryx. Así, se sabe que estas algas "producen (en cantidad y diversidad) terpenos, sustancias de capacidad antiinflamatoria, al igual que sustancias que ayudan a combatir la diabetes y la obesidad". Además, el alga asiática se ha utilizado como "compost y fertilizante en zonas verdes (Ayuntamiento de Algeciras, 2017), como ingrediente de una salsa picante y con usos cosméticos (empresa Tarifa Mar de Algas, 2022). También como material para bioconstrucción, o para la fabricación de plantillas de zapatos, además de para la co-digestión anaeróbica con residuos sólidos de almazara de aceite de oliva para la producción de metano".

"Pero todos estos usos -continúan desde la plataforma- aún están en fase piloto y no están siendo actualmente explotados a nivel comercial. Es, por tanto, urgente que las distintas administraciones implicadas trabajen unidas y con urgencia en aplicación de la estrategia de control del alga, así como en la búsqueda de utilidad para toda la biomasa que producen mientras permanezca en nuestras costas".