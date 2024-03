Diputación presenta el Plan de Acciones Estratégicas Integradas para el Desarrollo Productivo de la Provincia 2024-2027

La Diputación de Cádiz ha presentado este lunes su nuevo Plan de Acciones Estratégicas Integradas para el Desarrollo Productivo, PAEIDEP 2024-2027. Se trata de una iniciativa gestada desde el Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico que dirige el vicepresidente cuarto Germán Beardo. El fin de este documento es servir de instrumento de acción para el desarrollo de las competencias y políticas públicas de la Diputación de Cádiz relacionadas con la planificación y desarrollo estratégico de los sectores económicos más relevantes para la provincia.

El desarrollo del Plan se concibe desde dos ejes estratégicos, como son la innovación y la sostenibilidad. Todo, ha indicado Germán Beardo, con la vocación de incentivar programas y planes de acción que marquen el futuro de la provincia de Cádiz en los próximos años, con una apuesta clara por la participación y la cogobernanza en el diseño de la estrategia y por el cambio hacia un modelo productivo que combata de manera eficaz los problemas estructurales de la provincia.

El vicepresidente cuarto ha expuesto cuáles son los objetivos estratégicos del PAEIDEP 2024-2027, siete en total. Así se ha referido en primer lugar a la transformación económica, sostenible e inteligente, con un proceso imprescindible de adaptación a la economía verde y azul, a la economía circular y regenerativa y al cambio climático.

El segundo objetivo estratégico es el emprendimiento innovador. En esta línea se trata de identificar, atraer y facilitar la puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales basadas en la innovación y la tecnología.

El crecimiento y competitividad de los sectores productivos sería el tercer objetivo estratégico. Según se especifica en el Plan, no se trata únicamente de la incorporación de tecnología, sino que se ha de ir más allá, deben prever las necesidades de los mercados y detectar los nuevos productos, procesos y servicios de mayor calidad, generando nuevas prestaciones con el menor coste posible. Para ello se hace necesaria la reacción ante los cambios que impone el mercado globalizado.

Talento innovador y desarrollo tecnológico es el siguiente objetivo. La nueva economía basada en el talento y el conocimiento supone una palanca importante de crecimiento y prosperidad, al basarse en actividades de alto valor añadido, tener un alto potencial de crecimiento gracias a la escala que proporcionan los medios digitales, promover la investigación, el desarrollo y la innovación y desarrollar nuevos productos y servicios que facilitan o mejoran procesos sociales, económicos, medioambientales o culturales.

El quinto objetivo estratégico pasa por la apuesta por los ecosistemas colaborativos y la cogobernanza abierta como agentes clave para la transformación económica.

Otro de los objetivos está enfocado a la protección del territorio, el paisaje y la biodiversidad. Se trabajará en esa línea desde la base de que el medio rural es la garantía de una producción sostenible y suficiente de alimentos, dando respuesta a su vez a los requerimientos de calidad de alimentos ecológicos y de kilómetro 0. Además, las zonas rurales, en especial los grandes espacios forestales, contribuyen a paliar los efectos del cambio climático.

Por último, el séptimo objetivo se ha denominado ‘Destino Cádiz’. En este caso, el vicepresidente Beardo ha explicado que se ha querido incluir en el Plan general del Área el plan específico que pone en marcha el Patronato Provincial de Turismo, entendiendo que estamos ante un sector estratégico en crecimiento continuado y que se ha consolidado como una de las principales fuentes de renta y empleo del conjunto de la economía gaditana.

El trabajo en estos siete objetivos generales se concreta con la puesta en marcha de hasta 85 líneas de intervención o programas. Algunos de ellos son: DipuInnova Plus; Dipucádiz Talentia; Planes Anuales Turismo Smart & Management. Plataforma Tide Destino Cádiz; Acciones Integradas de Revitalización del Entorno Rural AIRER; Cádiz Global Trade; Dipucádiz Thinking Lab; Mesa Provincial de Diálogo Social; Dipucádiz Next Tech Venture Capital; Oficina de Atracción de Inversiones; Plan de Estímulo de las Economías Locales ‘Cádiz Vale Más’; Dipucádiz Startup Seed Capital; Programa Iníciate. Primera Experiencia Profesional; Maridaje. Agroalimentación; Dipucádiz Innotech; Programa de Especialización de Conocimiento en la Industria Tractora y su Cadena de Valor; y Event Think Cádiz.

La directora del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico, Elisa del Valle, y el responsable técnico del Plan, José Antonio Iglesias, han intervenido en la presentación para destacar la alta participación con la que se ha contado para elaborar el PAEIDEP 2024-2027, señalando que se trata de un Plan “vivo”, que mira especialmente a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos de la provincia y que está sujeto a la incorporación de nuevas líneas de acción. Igualmente, han explicado que cuenta con un presupuesto provisional que para este año 2024 es de casi 30 millones de euros. Esta cantidad, han especificado, podrá ir variando a medida que la institución provincial se pueda acoger a distintas líneas de inversión de otras instituciones, ya que muchas de las iniciativas podrán contar con cofinanciación.

El contenido de este Plan que se dará a conocer al conjunto de la Corporación Provincial en el Pleno ordinario de este mes de marzo.