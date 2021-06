Coronavirus Cádiz: El alcalde de Algar también da positivo en covid

El alcalde de Algar, José Carlos Sánchez, también ha dado positivo en coronavirus. El pueblo, de algo menos de 1.500 habitantes, sufre un importante brote con la tasa disparada a 1.610, la más alta de la provincia en estos momentos.

Según ha informado a sus vecinos en sus redes sociales, "tras recibir la noticia del resultado positivo por Covid-19 de una persona con la que he tenido contacto estrecho, inmediatamente tomé la decisión de aislarme y esta mañana a primera hora -por ayer- me han realizado una PCR. Me acaban de dar el resultado y lamentablemente ha dado positivo".

Sánchez está pasándolo en casa, en aislamiento absoluto, "con pequeños síntomas parecidos a un resfriado, por lo que estoy convencido de que pronto estaré bien", asegura. "Gracias a las nuevas tecnologías que tenemos hoy en día, voy a seguir trabajando desde casa en coordinación con mi equipo de Gobierno y trabajadores/as municipales mientras mi salud me lo permita".

El alcalde ha vuelto a lanzar un mensaje de prudencia a sus vecinos, que de manera propia han cerrado negocios para intentar frenar los contagios en el pueblo. La Junta no pidió este miércoles, en el último comité de alertas, el cierre perimetral del pueblo oficialmente. Al ser de menos de 2.000 habitantes, se hace un estudio de la situación y así se prevé de momento. Son 23 casos en dos semanas, 16 en los últimos 7 días.

La Junta sí realizará un cribado masivo para tener más datos sobre la evolución del coronavirus en la localidad.