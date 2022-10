El Consistorio de Zahara de los Atunes llevará el festival Indie a los tribunales de Justicia

El presidente de la Junta Vecinal de la Entidad Local Autónoma (ELA) de Zahara de los Atunes, Agustín Conejo, se ha ceñido a un escueto mensaje, “Lo que hagamos, lo haremos vía judicial”, en referencia a la respuesta que le ha reclamado esta redacción con respecto a lo ocurrido el pasado fin de semana, donde quedaba en suspenso el festival Zahara Indie, que se pretendía celebrar en el interior del Palacio de Pilas, de este núcleo urbano.

Agustín Conejo y el Ayuntamiento que preside, son algunas de las personas y administraciones que han sido señaladas por el promotor de esta iniciativa musical, Diego Castrejón, que pretendía alargar más la actividad cultural en Zahara de los Atunes, y por ende, en el resto de la comarca de la Janda, ya que se ofrecía un paquete completo, incluyendo estancia en hotel, por el que algunos seguidores de los grupos propuestos en el cartel han llegado a pagar hasta 100 euros, mientras que otros, solo han adquirido entradas sueltas o para conciertos concretos, abonando por ellos de 30 a 40, y 65 euros, según el paquete deseado.

Unas cantidades, incluidos los gastos de desplazamiento, dietas y alojamiento, que pueden reclamarse, según ha señalado en un comunicado Facua-Consumidores en Acción. En un comunicado, esta entidad señala a los afectados por la cancelación que tienen derecho a solicitar “desde ya el reembolso de lo que pagaron para asistir al festival: desde los 30 euros por la entrada del viernes, hasta los 100 del abono VIP”.

Este festival, que producía y promovía Factoría Trafalgar, había llegado a colocar carteles en algunas mamparas de las estaciones de autobús de La Castellana, en Madrid, entre otros muchos rincones del país, había atraído la atención de algunos aficionados o seguidores de grupos como Los Planetas, Arde Bogotá, Hermanos Dalton, y así hasta casi una treintena de artistas, grupos y pinchadiscos, entre otros.

Las entradas han sido puestas a la venta a través de dos portales, Woutick y Wegow, a los que se han dirigido por redes sociales muchos de los afectados que reclaman la devolución de lo abonado por anticipado.

Con respecto a Woutick, la intermediaria viguesa alegó que "por ahora no contemplamos la posibilidad de que esto se resuelva satisfactoriamente para los compradores. Siempre hemos hecho todo lo que está en nuestra mano para ayudar a los compradores. Tened en cuenta que nosotros también estamos afectados por la cancelación".

En otra respuesta Woutick, que tenía su disposición el mayor paquete de entradas a la venta, afirmó "seguir insistiendo y esperando información por parte del promotor para poder proceder. Nuestro nivel de preocupación es máximo también y queremos resolverlo cuanto antes”, expone en uno de los mensajes.

Incluso, muchas de estas personas, que están compartiendo información a través de un grupo creado en Telegram, apuntan en reclamar de forma conjunta por la vía civil y penal, al considerar esta situación, como una estafa y por apropiación indebida.

En el punto de mira están el Ayuntamiento de Zahara de los Atunes, la empresa organizadora Octopus Media Rights y su promotor, Diego Castrejón.

Sara Pérez, una de las portavoces de los afectados por la cancelación del evento musical, ha resumido el sentir de los otros damnificados reunidos en ese grupo de Telegram: "Creemos que el Ayuntamiento de Zahara ha actuado con negligencia al permitir un evento que se presumía ya sospechoso por la participación de este promotor".

Precisamente, Diego Castejón, ha remitido a varios medios de comunicación y a entidades, como el Patronato Provincial de Cultura, unos paquetes de mensajería que contienen invitaciones para acudir a la sesión del viernes 14 de octubre, a las 16.00 horas. Un paquete que tenía como remitente el Festival Zahara Indie, Plaza del Valle 3 de Madrid.

Junto a las entradas se acompaña un cartel en tamaño folio de los artistas previstos, y un Saluda en el que explica como promotor el tiempo que se viene trabajando en este proyecto para hacerlo realidad.

En ese escrito, recuerda que fue en un paseo por la playa y en una conversación entre amigos nació el festival de música Zahara Indie, destacando que “en nuestro objetivo principal está el bien común y no el rendimiento particular”.

Las reclamaciones van desde los 30 euros de una entras a los 100 por el paquete VIP

En otro punto, subraya que “pensamos que la solidaridad y el compromiso social pasa por abrir espacios como nuestro festival a todas las personas de la comarca y de la provincia”.

Tras conocerse la cancelación de este festival, se le preguntó al diputado y responsable del Patronato de Cultura de la Diputación de Cádiz, Antonio González, que iba a patrocinar esta iniciativa, sobre si se había aportado alguna ayuda. Su respuesta fue clara: “Nosotros no tenemos nada contractual con esta empresa. No llegamos a formalizar ningún tipo de colaboración, ni ningún tipo de convenio”. A reglón seguido matizó que “sinceramente estamos bastante decepcionados, se ha generado mucha expectativa, generó y ha generado el desembolso de muchos ciudadanos y vecinos para que vinieran a nuestra provincia, para que vinieran a Zahara de los Atunes, a municipios del entorno, no va a poder ser así”. González, espera que “se dé respuesta, pronta y urgente a todos esos vecinos y a todos esos turistas que espera que pronto puedan recuperar su dinero”.