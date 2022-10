Zahara Indie: Los afectados temen perder el dinero de las entradas tras días sin respuestas

Nunca hubo oportunidad a los días de resaca, a pensar en los mejores conciertos del fin de semana. La organización nunca tuvo la ocasión de hacer balance, de dar las gracias a los asistentes por estar. Todas esas cosas que pasan cuando hay festival, simplemente no fueron.

El Zahara Indie nunca llegó a celebrarse, la triste noticia se supo sólo 48 horas antes. El andamiaje se quedó a medias, mostrando una instantánea de desolación en el descampado del Castillo de las Almadrabas de Zahara de los Atunes. El escenario por donde iban a pasar grupos como Arde Bogotá o Los Planetas nunca se terminó de completar.

El desenlace de todo esto: ilusiones rotas, reservas colgadas en alojamientos, promotores desbordados. En resumen, todo lo que no debe ser un festival. O dicho de otra forma, lo que es un antifestival. El motivo de la suspensión, según los organizadores en un comunicado en su web, fue que la Junta no dio permiso para la celebración del festival. Ellos se escudan en que hicieron todos los trámites necesarios con la ELA zahareña y con la Delegación de Cultura. Además de cargar con administraciones locales y regionales cargan contra el propio grupo Los Planetas.

Desde Zahara Indie dijeron que en los próximos días irían devolviendo el dinero de las entradas así como los gastos de gestión. Pese a este anuncio, la incertidumbre de los usuarios es obvia. En redes sociales siguen las dudas acerca del proceso de devolución.

Pocos se imaginaban cuando tenían ante la pantalla de su ordenador el paso final para proceder al pago del abono del festival que esto iba a terminar así. En Twitter, muchos preguntan al festival en sí, otros a la empresa de ticket encargada de la venta de entradas. Pero nadie responde.

Holaaaa @woutick ! Como van esas conversaciones con @zaharaindie y su gran promotor Diego Castrejon ??? Una duda más, vosotros tenéis el dinero de nuestras entradas o se lo habéis dado al promotor antes de que se celebrara el festival ? Porque no sé a qué esperáis para devolver?

Esperemos que se pronuncien en breve y nos den una solución pronto como la empresa sería que dicen ser. A ellos les hemos pagado y son ellos los que tienen que devolver el dinero que para eso son la plataforma de pago, no sólo para cobrar gastos de gestión, supongo…

Para cuando la devolución de las entradas @woutick ? @zaharaindie ? Esto debería ser un proceso fácil y sencillo y no tendríamos que tener que estar por aquí pidiendo nada... Otras plataformas han puesto fecha de devolución.

Wegow también estaba implicada en la venta de abonos. No obstante, estos sí han empezado a devolver el dinero. Al contrario de lo que ocurre con aquellos que compraron desde Woutick. El silencio en torno a este asunto es sepulcral y no se sabe de quién la total y absoluta responsabilidad de esta situación.

Holaaaa a todos !!! En especial a la gente de Woutick. Tengo una pregunta, porqué la pasarela de entradas Wegow va a devolver el dinero de las entradas de ZaharaIndie y vosotros no ? No os ha llamado el promotor para dar el ok ? A Wegow si los ha llamado ?