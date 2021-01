Los profesionales sanitarios, y especialmente los que tratan directamente a los pacientes con covid–19, están trabajando en condiciones extremas que ponen al límite su resistencia: turnos prolongados con mínimo descanso, miedo a contagiarse y contagiar a sus familiares, toma de decisiones clínicas difíciles ante una enfermedad desconocida, la mala evolución de muchos pacientes en poco tiempo, el contacto continuo con personas en el final de la vida y con sus familiares…

Esta situación está afectando a los profesionales. De hecho, el presidente del Colegio de Enfermería de Cádiz, Rafael Campos, afirma que "ya se está hablando de otra 'pandemia' de traumas psicológicos entre nuestros sanitarios, y cada vez son mas frecuentes los colegiados que nos llaman solicitando apoyo y ayuda emocional".

Los hospitales de Cádiz y Puerto Real cuentan con un programa para prestar apoyo emocional, a través de las unidades de Salud Mental, a los profesionales que trabajan directamente con los pacientes covid. El Colegio de Médicos de Cádiz también tiene un programa específico de ayuda para los facultativos.

El responsable de Salud Mental del Hospital de Puerto Real, Eulalio Valmisa, explica que lo que ofrecen en su cetro es un apoyo emocional, "pero no porque consideremos que tienen una enfermedad mental, sino para que no se sientan solos, que sepan que hay otros compañeros que quieren ayudarles para que estén en las mejores condiciones para poder atender a los pacientes, y para prevenir una futura enfermedad". Estos programas están en marcha en los hospitales desde el inicio de la pandemia, porque desde las unidades de Salud Mental preveían la carga emocional y psicológica que iban a tener que soportar los profesionales que atienden directamente a los pacientes con covid.

Valmisa señala que, en el caso de Puerto Real, enviaron un correo electrónico a todos los trabajadores del centro, a través de la Unidad de Atención al Profesional del hospital, con un enlace a una encuesta del Ministerio de Sanidad en la que podían comprobar cómo les estaba afectando la situación, una guía de autoayuda y la forma de contactar con la Unidad de Salud Mental en el caso de que lo necesitaran. Así, se puso un número de teléfono y un correo electrónico a disposición de estos profesionales.

En el Hospital Puerta del Mar de Cádiz también habilitaron un número de teléfono al que pueden llamar los trabajadores que necesiten la ayuda de profesionales de salud mental, según el responsable de esta Unidad, Antonio Trujillo.

Tanto Eulalio Valmisa como Antonio Trujillo señalan que la demanda de esta ayuda está siendo mucho menor de la que esperaban en ambos centros.

"Los profesionales no son conscientes del impacto que esta situación está teniendo en sus vidas y en sus emociones. Piensan que están agobiados, pero que no requieren un apoyo y por eso, habitualmente no van a buscarlo. También hay gente que no se atreve a reconocer que está afectada", argumenta Valmisa, quien comenta que en su hospital, ha ido más personal de enfermería a solicitar ayuda que los médicos.

El responsable de Salud Mental de Puerto Real destaca que han recibido llamadas de algún médico o jefe para preguntar cómo pueden ayudar a otro compañero que lo está pasando mal. Y también hay profesionales que han llamado para pedir ayuda para familiares de pacientes antes que para ellos mismos.

Antonio Trujillo cree que un factor importante que influye en el hecho de que los profesionales sanitarios pidan poca ayuda es que "son muy abnegados y solidarios entre ellos. Ahora mismo, están centrados en su tarea, están sacando fuerzas de flaqueza para cumplir con su obligación, y están postergando sus necesidades personales y emocionales en aras del bien general. Pero puede que más adelante esto tenga consecuencias".

Los responsables de Salud Mental de ambos hospitales reconocen que hay cierto estigma sobre quien acude a esta unidad y algunos profesionales pueden pensar que recurrir a ella supone una fragilidad personal. Por eso, al ver que pocos sanitarios se ponían en contacto con ellos, en el Hospital de Puerto Real tomaron una "actitud proactiva, porque en los artículos científicos veíamos que era necesario ayudar a los profesionales que se están enfrentando directamente al covid", afirma Eulalio Valmisa. Así, convocaron a las jefaturas de las unidades afectadas y a las supervisoras de enfermería para ofrecerles su ayuda. Entonces, se hicieron lo que han denominado grupos de defusing –especialmente entre el personal de enfermería–, que se reunían al final de la jornada laboral para expresar y compartir las vivencias de ese día, y donde los profesionales de Salud Mental daban ciertos consejos. Esto se hizo durante la primera ola de la pandemia y se quiere retomar ahora.

"Es importante que los compañeros vean que no están solos, y que es normal que sientan cansancio, mal humor o estén desanimados; y que sepan que pueden expresarlo. También deben saber la importancia de cuidar su salud física y psíquica, con cosas sencillas como hacer ejercicio, respetar las horas de sueño y dedicar un tiempo a estar con la familia. El problema está en que si no se cuidan, pueden terminar con un trastorno de ansiedad o depresión", apunta Valmisa.

Programa PAIME del Colegio de Médicos

En cuanto al Colegio de Médicos de Cádiz, desde el año 2001 tiene en marcha el Programa de Ayuda Integral al Médico Enfermo (PAIME), dirigido fundamentalmente a enfermedades de salud mental o dependencia que puedan tener médicos en activo. Este programa, que cuenta con tres puntos asistenciales en la provincia de Cádiz, se ha puesto a disposición de los facultativos que atienden directamente a los pacientes covid, según el secretario general del Colegio, Gaspar Garrote, que es también el responsable del programa en la provincia. De este modo, a través de las redes sociales y de la web del Colegio, se ha difundido entre los facultativos una dirección de correo electrónico a la que pueden escribir para que los profesionales que atienden el programa se pongan en contacto con ellos.

Gaspar Garrote quiere resaltar la confidencialidad de este programa, algo que "es clave para nosotros".

Destaca también la poca demanda que ha habido hasta ahora de este servicio. Reconoce que esperaban más consultas "porque sabemos que todos los días los profesionales sufren una tensión enorme, además de la del propio trabajo asistencial".