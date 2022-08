Cádiz es la provincia andaluza donde más crece la venta de cupones de la ONCE

Cádiz aporta uno de cada cinco euros que ingresa la ONCE por productos de lotería social en Andalucía. La venta de cupones de la ONCE supera los niveles previos a la pandemia en la provincia, al sumar un total de 157,8 millones de euros en 2021, un 5,6% más que en 2019. Este incremento es el mayor de toda Andalucía y contrasta con la tendencia nacional, ya que los ingresos por este concepto han descendido un 0,9% en relación con 2019, hasta los 2.236 millones de euros.

"Cádiz es una provincia con un desarrollo económico pujante. Tenemos magníficos vendedores y también puede ser por el incremento de plantilla que hemos tenido", ha señalado Cristóbal Martínez, delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, que ha presentado este viernes en Cádiz el Informe de Valor Compartido. Precisamente, la organización cuenta con 1.157 vendedores en la provincia, el 20% de los 5.375 que hay en Andalucía.

El alto nivel de ventas se corresponde también con los premios repartidos en la provincia, a la que Cristóbal Martínez tildó de "afortunada". Es la segunda provincia andaluza más agraciada tras Sevilla, con un total de 86,9 millones de euros en 2021, de los 381,8 millones repartidos en Andalucía, lo que supone el 55% de los ingresos.

Cristóbal Martínez ha puesto el énfasis en "el enorme esfuerzo colectivo" que ha realizado la ONCE en un contexto muy difícil por el impacto de la pandemia de coronavirus. En el último año, se generaron 476 nuevos de trabajo para personas con discapacidad en la provincia, siendo el año de mayor creación de empleo por el Grupo Social ONCE. El delegado territorial ha agregado que en una década, el empleo impulsado por la organización suma un total de 3.686 puestos de trabajo en Cádiz.

La plantilla actual de la ONCE en la provincia asciende actualmente a 2.998 personas, de las que el 58% son trabajadores con algún tipo de discapacidad y el 43% son mujeres. Con estas cifras, la ONCE se consolida como el primer empleador para personas con discapacidad en Cádiz, según ha resaltado Martínez.

En la presentación han participado algunos de estos trabajadores para presentar su experiencia. Es el caso de María José Romero, una vendedora que ha comenzado a trabajar este año, para la que la ONCE ha supuesto volver a trabajar de cara al público. "Para mí, estar aquí es un sueño y animo a todas las personas con un mínimo de minusvalía que se acerquen y pregunten", ha señalado.

Raúl Jesús, que sufrió hace diez años un accidente que le supuso la fractura de los tobillos y que le ha dejado secuelas, ha logrado un contrato indefinido como conductor en el Grupo Ilunion. "Tengo ahora una estabilidad de la que estoy muy agradecido. Me ha cambiado la vida. A pesar de las limitaciones que tengo en los tobillos, como conductor no tengo que estar mucho tiempo en pie", ha resaltado.

Inversión social

Uno de los pilares de la ONCE es su inversión social, que en la provincia de Cádiz ascendió a 18,5 millones de euros en 2021. Esta cifra se destina a servicios como rehabilitación, educación y empleo, apoyo psicosocial o tecnología. La ONCE atiende en Cádiz a 2.689 personas ciegas o con discapacidad visual grave, 90 de ellas sordociegas, y abrió sus puertas a 87 gaditanos que perdieron la visión en este año y que requirieron atención personal e individualizada.

Guadalupe Marín, que se ha afiliado este año a la ONCE, ha explicado su experiencia. Ella nació con problemas de visión aunque logró estudiar Magisterio de Educación Física. "A mí no se me educó como discapacitada. Estudié mi carrera con más o menos dificultad y saqué mis oposiciones por turno libre, aunque jamás vi la pizarra. Estoy acostumbrada a vivir con lo que tengo de visión. Tengo muchos trucos aprendidos desde niña para desarrollar una vida normal", ha relatado. Durante 31 años desarrolló su trabajo como maestra hasta que se vio obligada a incapacitarse por sus problemas de visión.

"Para mí, la ONCE era la venta de cupones y llegué de casualidad gracias a un óptico de Jerez", ha explicado. La ayuda de la organización ha sido fundamental en los últimos meses y se ha dado cuenta de la necesidad de pedir ayuda cuando es necesario. "Nunca pensé que estaría aquí. Podría haber llegado mucho antes y me he perdido en mi vida muchas cosas que me podrían haber ayudado", ha agregado Guadalupe Marín. "Animo a todo el mundo que tenga problemas graves de visión, aunque tenga una vida normal, a que se acerque a esta casa. Seguro que van a encontrar ayuda y se sorprenden como yo", ha incidido.