CCOO acusa a Airbus de usar a Puerto Real "para condicionar la negociación colectiva"

CCOO acusa a Airbus de "utilizar la situación de Puerto Real como un elemento para condicionar la negociación colectiva" en España. El sindicato mayoritario señala que la planta se encuentra en una situación "delicada" debido a "decisiones industriales tomadas unilateralmente en el pasado y que hicieron tener una excesiva dependencia" de programas como el A380. El sindicato emplaza a la empresa a que deje de "lanzar globos sonda, que asuma su responsabilidad y que abra una negociación honesta, leal y transparente".

Airbus reunió la semana pasada al comité interempresas a nivel europeo, y le confirmó que España es el único país donde contempla despidos por ahora, medida que ha descartado ya en Francia, Alemania, y Reino Unido. En una declaración hecha pública un día después del encuentro con los representantes de los trabajadores en Europa, la dirección del grupo aeronáutico explicó que "gracias a la eficacia de todas las medidas sociales implementadas hasta ahora" no habrá salidas forzosas en esos tres países.

Sobre España, precisó que como las negociaciones empezaron más tarde, "aún se están realizando esfuerzos para cumplir allí los objetivos del plan de adaptación". Airbus insistió en que en las próximas semanas seguirá evaluando las medidas finales que se pondrán en práctica. De los 1.611 empleos que se iban a recortar en total inicialmente en España se ha pasado por el momento a 771, porque en la negociación con los sindicatos desde el pasado otoño 413 personas se han acogido a salidas voluntarias, prejubilaciones y excedencias, y otras se ofrecieron a reubicarse en otros puestos de la compañía, según detallaron a Efe fuentes de la compañía.

El ajuste final dependerá de las "acciones de mitigación" que se discuten con los sindicatos y también de los efectos que tengan los acuerdos y compromisos con el Gobierno español, esencialmente los encargos y las inversiones en investigación y desarrollo.

Tras recibir esta información, el comité interempresas de Airbus España expresó su desacuerdo "con el tratamiento y el mensaje que traslada la dirección de la multinacional sobre España". "Lamentamos que nuevamente seamos el único país del grupo en Europa en el cual no se retiran de encima de la mesa los despidos forzosos", indicó.

Por otra parte, UGT ha convocado este viernes una concentración ante la factoría de Puerto Real para protestar contra su posible cierre y ha llamado a la industria auxiliar aeronáutica a participar.

Los problemas de viabilidad de la factoría de Airbus en Puerto Real surgen a raíz del fin de la producción del A380, y la pandemia de coronavirus no ha hecho más que agravarlos. Airbus insiste en que aún no ha decidido su cierre pero la factoría de Puerto Real "se encuentra en una situación crítica" y no ve viable mantener dos centros productivos en la Bahía de Cádiz.