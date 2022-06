Bolt, el perro guardián de la OTAN en el Mediterráneo

Los infantes de Marina del Tercio de Levante abordan un buque sospechoso para inspeccionarlo. De repente, un individuo que está agazapado en la cubierta les hace frente. Pero no cuenta con la presencia de Bolt, el perro que acompaña a los infantes, y que se abalanza sobre él hasta que lo neutraliza en apenas unos segundos.

El barco supuestamente abordado es la Fragata Reina Sofía. No está en alta mar sino atracado en la base de Rota. El hombre al que Bolt ha tirado el suelo lleva unas voluminosas protecciones con el emblema Terlev. Y los infantes no se encuentran solos, ya que les observa atentamente un nutrido grupo de militares de alto rango que acompañan a la ministra de Defensa, Margarita Robles. Junto a ellos, en una esquina, otro numeroso grupo de periodistas, a los que los oficiales de prensa les han aconsejado que no se acerquen mucho para que el can no les interprete como una amenaza.

Se trata de un simulacro pero representa una situación muy real a la que se podría enfrentar en los próximos días. Bolt forma parte de la unidad cinológica del equipo de seguridad operativa del Tercio de Levante de la embarcado en el buque para participar a partir del próximo lunes en la operación Sea Guardian de la OTAN. "No le toquéis", advierte el adiestrador que lleva al can atado de una correa mientras pasa junto a la prensa por uno de los estrechos pasillos de la fragata.

Sea Guardian es una operación de seguridad marítima de la OTAN, que organiza unas seis patrullas cada año denominadas Focops. La próxima comienza el próximo 13 de junio y abarcará el arco occidental del Mediterráneo, desde el Estrecho hasta el sur de Baleares, una zona crucial para el comercio mundial.

Junto a la Fragata Reina Sofía participará un submarino italiano y el operativo contará con el apoyo de los aviones del Ejército del Aire español. El objetivo es realizar labores de seguridad marítima, con énfasis en la detección de actividades ilícitas y la lucha contra el terrorismo. Pero como señala uno de los oficiales de la operación, una de las principales metas es hacer informar de la presencia del buque a los mercantes que transitan por la zona. En otras palabras, que se sientan seguros y se disuada a posibles amenazas.

“El objetivo es tener conocimiento del entorno marítimo, de qué ocurre en el Mediterráneo, prevenir atentados terroristas y minimizar los riesgos de otras posibles acciones de seguridad que puedan ocurrir en la zona”, ha explicado el comandante de la embarcación, el capitán de fragata Juan José Belizón, en una reunión celebrada en el hangar de babor del buque. En el encuentro, de carácter reservado, han estado presentes, además de la titular de Defensa, el almirante jefe del arsenal de Cádiz, vicealmirante Ricardo Atanasio Hernández, y el jefe del aeródromo militar de la base, capitán de Navío Rafael Guerra.

Con su presencia, Robles ha querido expresar la importancia que le otorga el Gobierno a este ejercicio conjunto con la OTAN, en vísperas de la importante cumbre de Madrid, y con vistas a que el conflicto de Ucrania no haga perder de vista las necesidades del franco sur de la alianza atlántica.

Compromiso de España

En una breve atención a los medios, la palabra que Robles más ha repetido es "compromiso", sobre todo cuando ha sido preguntada sobre la necesidad de elevar el presupuesto de su departamento. "El presidente del Gobierno y todos los países de la Unión Europea han asumido un compromiso, que es incrementar el gasto en Defensa, incrementar en libertad, en seguridad y creación de puestos de trabajo", y ha recordado que "España cumple sus compromisos porque, más que nunca, se ha visto que nuestra seguridad es una seguridad débil que está amenazada, en este caso, en el tema de la invasión de Ucrania".

En este sentido, Robles ha asegurado que "desde la fragata Sofía ponen de relieve las amenazas que hay en el sur, que van desde la expansión de yihadismo a la inmigración ilegal y, por eso, es tan importante incrementar la inversión en Defensa, pero no con los detalles que han salido en algunos medios de comunicación, que no son correctos, sino en el compromiso de España y todos los miembros de la Unión Europea de ir invirtiendo en defensa para invertir en paz y en creación de puestos de trabajo".

Por último, en relación a un posible aumento de 3.000 millones en el presupuesto en Defensa, la ministra ha insistido en que "hay un compromiso del Gobierno de España, encabezado por su presidente, y de todos los países de la Unión Europea y de la OTAN de incrementar las inversiones en Defensa, porque ese incremento de las inversiones en Defensa, no este año, sino a lo largo progresivo de los años, es inversión en paz, libertad y seguridad".

En este sentido, ha mantenido que "ese compromiso de España de incrementar el presupuesto en Defensa no es un crédito para este año, sino que es una planificación que se va a hacer para los años sucesivos, precisamente para tener una defensa que nos garantice la paz, la libertad y la seguridad general".