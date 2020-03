Bioreciclaje no colaboró con los auditores

El informe realizado por Diputación sobre la planta de residuos Miramundo también lamenta la falta de transparencia de la empresa Bioreciclaje. Se contrató a una auditora, Ingenieros 20 20, pero no existió, según se afirma, espíritu de colaboración en ningún momento, por lo que no fue posible conocer las cuentas. Esto es, en qué se empleaban las cantidades que los ayuntamientos pagaban directamente a la empresa y, posteriormente, qué tipo de beneficios se obtenía por la venta del material reciclado, en cualquiera de sus maneras, pero que no repercutía en una reducción en los precios que se cobraban.

Pero para Bioreciclaje, de la que no se conocen los números, el Consorcio para la Gestión de Residuos de la provincia de Cádiz no siempre ha sido un gran negocio. En 2014 la deuda de los ayuntamientos con Bioreciclaje, las facturas impagadas, llegó a ascender a 15 millones de euros. Además, buena parte de los residuos que asumía la planta no tenían salida comercial, lo que puso a la empresa en pérdidas.

Fue por eso que esa empresa fue una de las principales benficiarias del plan de pago a proveedores impulsado por el Gobierno de Mariano Rajoy. El plan consistía en que el Estado pagaba un préstamo, pero el Ayuntamiento deudor no tenía autonomía para decidir un orden de prioridades. Uno de los proveedores de cobro preferente fue Bioreciclaje, lo que permitió a la planta mantener su actividad.

También se realizó por parte de la empresa una fuerte inversión en la tecnología para llevar a cabo un proceso de biometanización, convertir los residuos en biogás, una energía de alta rentabilidad. El informe afirma que esto no se realiza. Pero el problema es que la biometanización, tras varios incidentes en otras plantas, no ha mostrado ser un proceso seguro, lo que detuvo los planes de la firma. Sin ir más lejos, el accidente de Zaldívar, que ha provocado un grave problema medioambiental en los pueblos cercanos, como Eibar o Ermua, ha vuelto a sacar a la luz este debate científico.