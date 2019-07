Barbate pide a la Junta soluciones para su plaga de mosquitos

El Ayuntamiento de Barbate ha solicitado, a través de una carta dirigida a la Delegación Territorial de Agricultura de la Junta una solución “inminente” contra las plagas de mosquitos que sufre la localidad. El Ayuntamiento ha señalado que ya solicitó en marzo “que se tomaran las medidas necesarias” para evitar que volviese a ocurrir la desagradable situación del año 2018, añadiendo que con “esta nueva solicitud, remitida hace unos días, se solicita la inmediata solución del problema ante la nueva plaga de mosquitos, que afecta a vecinos y a turistas”.

A finales del mes de mayo, según el Consistorio, el área de Desarrollo Sostenible contestaba que este año se iba a “emplear un tratamiento mediante barreras físicas y no mediante la fumigación, pero la contratación de estos servicios de tratamiento de mosquitos para la comarca de La Janda se encontraba en tramitación”. No obstante, desde el Consistorio han incidido en que “la realidad es que no se ha realizado ninguna acción que ponga freno a la plaga de mosquitos”.

A tal efecto, el Ayuntamiento reclama que ante la inmediata llegada de los visitantes que se esperan para la celebración del festival Cabo de Plata, comiencen las “necesarias medidas efectivas y contundentes”.